Wednesday, 04 September 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية ((سيدات الأعمال)) البحرينية تشيد بقرار الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات

9/3/2024 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬العالمية‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يرفد‭ ‬الموازنة‭ ‬البحرينية‭ ‬بعائدات‭ ‬إضافية‭ ‬تدعم‭ ‬سياسة‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات،‭ ‬كما‭ ‬يعالج‭ ‬تحديات‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتعتبر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يمنع‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬أرباح‭ ‬إيراداتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخضوع‭ ‬للمحاسبة‭ ‬الضريبية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬منخفضة‭ ‬الضرائب،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيزه‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬الضريبية‭ ‬وفق‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الالتزامات‭ ‬الضريبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬ويأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬لمشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤكد‭ ‬دائما‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الضريبية‭ ‬الدولية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬فرص‭ ‬عادلة‭ ‬ومتساوية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬مقابل‭ ‬وجودها‭ ‬بالمملكة‭ ‬ومقابل‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬والمناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتوافر‭ ‬والذي‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ونمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬توجيه‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬واستغلاله‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمملكة‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وقالت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭: ‬‮«‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالمعايير‭ ‬لمكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزامها‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬نحو‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للشفافية‭ ‬الضريبية،‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الضريبية‭ ‬الضارة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬دخول‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬وإنصاف‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬الجديد‭ ‬ووضعه‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬ازدهارها‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬جناحي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬الضريبة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تختص‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أغلبية‭ ‬كاسحة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬البحرينيين‭ ‬والبحرينيات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬حصرها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬ويمنحها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬واستدامة‭ ‬أعمالها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تثمن‭ ‬عاليا‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدفع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬قدما‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمامها‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬بنسبتها‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬معالجة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬ووضع‭ ‬نهج‭ ‬منسق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بدفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يضمن
للبحرين‭ ‬تحصيل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬العالمي‭ ‬للضريبة‭ ‬البالغة‭ ‬نسبته‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬تسرب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء،‭ ‬فسوف‭ ‬تخسر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لصالح‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تطبق‭ ‬قواعد‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحها،‭ ‬قالت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬بعض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وبالتالي‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المواطن،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬الضريبة‭ ‬كالتزام‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬انضمامها‭ ‬للإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث