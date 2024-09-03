جمعية ((سيدات الأعمال)) البحرينية تشيد بقرار الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬ويأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬لمشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤكد‭ ‬دائما‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الضريبية‭ ‬الدولية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬فرص‭ ‬عادلة‭ ‬ومتساوية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬مقابل‭ ‬وجودها‭ ‬بالمملكة‭ ‬ومقابل‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬والمناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتوافر‭ ‬والذي‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ونمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬توجيه‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬واستغلاله‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمملكة‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وقالت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭: ‬‮«‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالمعايير‭ ‬لمكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزامها‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬نحو‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للشفافية‭ ‬الضريبية،‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الضريبية‭ ‬الضارة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬دخول‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬وإنصاف‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬الجديد‭ ‬ووضعه‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬ازدهارها‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬جناحي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬الضريبة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تختص‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أغلبية‭ ‬كاسحة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬البحرينيين‭ ‬والبحرينيات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬حصرها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬ويمنحها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬واستدامة‭ ‬أعمالها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تثمن‭ ‬عاليا‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدفع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬قدما‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمامها‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬بنسبتها‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬معالجة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬ووضع‭ ‬نهج‭ ‬منسق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بدفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يضمن

للبحرين‭ ‬تحصيل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬العالمي‭ ‬للضريبة‭ ‬البالغة‭ ‬نسبته‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬تسرب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء،‭ ‬فسوف‭ ‬تخسر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لصالح‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تطبق‭ ‬قواعد‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحها،‭ ‬قالت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬بعض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وبالتالي‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المواطن،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬الضريبة‭ ‬كالتزام‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬انضمامها‭ ‬للإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬