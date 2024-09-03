اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: البحرين نموذج يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليًا‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة،‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يضطلعون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حماية‭ ‬وترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬امتثالًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صون‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬ذوي‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وأهلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لرؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬إعلان‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭) ‬من‭ ‬بعد‭ ‬إنساني‭ ‬وحقوقي‭ ‬متصل‭ ‬أساسًا‭ ‬بالحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬والتضامنية‭ ‬لجميع‭ ‬الشعوب‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬تقارير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬مناقشة‭ ‬جميع‭ ‬تقارير‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬السبع‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬الملحقين‭ ‬باتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والمعنية‭ ‬بحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طرفاً‭ ‬فيها‭.‬

وتم‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬النصفي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للأعوام‭ (‬2022‭ -‬2026‭) ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والتقرير‭ ‬الفصلي‭ ‬لنصف‭ ‬المدة‭ ‬لتوصيات‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬الرابع،‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمتابعة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ (‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭) ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬و‭(‬دبلوم‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬حول‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭) ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬مؤخرا‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬واللذين‭ ‬أعلنت‭ ‬عنهما‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تقديم‭ ‬ضمن‭ ‬تعهداتها‭ ‬الطوعية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ (‬75‭) ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بقصر‭ ‬الأمم‭ ‬بجنيف‭ ‬مؤخرًا‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها،‭ ‬واتخذت‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬بشأنها‭. ‬