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بدء تنفيذ تعديل إجراءات وضوابط تصالح في مخالفات تصاريح العمل

9/3/2024 7:08:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مباشرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يعدل‭ ‬المادة‭ (‬40‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتعديل‭ ‬إجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استمرار‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬وتطوير‭ ‬الآليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬للأعوام‭ (‬2023-2026‭) ‬وتعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬للتشاور‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الشركاء،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬تمنح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬لتسوية‭ ‬المخالفات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التصالح،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضبط‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬نفس‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتصريح‭ ‬عمل‭ ‬منتهٍ‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضحت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬وتطوير‭ ‬إجراءاتها‭ ‬وقوانينها‭ ‬لضمان‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستدامة‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬تحظر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العود،‭ ‬يتم‭ ‬التصالح‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مصرحًا‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬يتم‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬و200‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً،‭ ‬فيسدد‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬وإذا‭ ‬انقضت‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً،‭ ‬يتم‭ ‬التصالح‭ ‬بسداد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭.‬

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬شمل‭ ‬أيضاً‭ ‬جواز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مخالفاً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬باستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تجديده،‭ ‬مما‭ ‬يشجعهم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬فرصة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العامل‭ ‬وإصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬له،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬التعديل‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬التصالح‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوماً،‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوضاع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تتيح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬تجديد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬انتهائها،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬المخالفات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬الهيئة‭ ‬آليات‭ ‬لتذكير‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬مع‭ ‬تجديد‭ ‬التذكير‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬شهور،‭ ‬وخلال‭ ‬الشهر‭ ‬الأخير‭ ‬للتصريح،‭ ‬وأيضًا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح‭. ‬كما‭ ‬تبادر‭ ‬الهيئة‭ ‬بالاتصال‭ ‬بصاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬وتحث‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬بيانات‭ ‬التواصل‭ ‬لديهم‭ ‬لتلقي‭ ‬كافة‭ ‬الإشعارات‭ ‬والمستجدات‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬عمالة‭ ‬الوافد‭ (‬ EMS ‭) .‬

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