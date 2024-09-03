هيئة علوم الفضاء متحدثا رئيسيا في مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة إفريقيا والشرق الأوسط 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مُمثّلة عن مملكة البحرين، كمتحدّث رئيس ضمن أنشطة أعمال مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة
– إفريقيا والشرق الأوسط 2024، المنظّم من قبل وكالة الفضاء المصرية للمرة الأولى، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري.
حول مشاركة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ( NSSA ) كمتحدّث رئيس في جلسة حوارية بعنوان (التدابير الاستباقية لتعزيز استدامة الفضاء ومواجهة التحدّيات المشتركة)، أكّد الأهمية التي يشكّلها هذا المؤتمر الدولي لما شهده من مناقشات مفتوحة بين مُمثلي وكالات الفضاء والمنظمات الدولية، ومؤسسات البحث العلمي، والشركات العاملة في مجال الفضاء، حول القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الفضاء وذلك تعزيزًا لسبل التعاون الدولي لدعم برامج الفضاء الناشئة في المنطقة، وآليات تعزيز استدامة الفضاء، إضافة إلى استعراض نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعة الفضائية.
وفي هذا السياق، شدّد الدكتور العسيري على الدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الفضاء، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تسعى دائمًا إلى بناء جسور التواصل وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه برامج الفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على وضع استراتيجيات مشتركة تضمن استدامة الفضاء لصالح الأجيال القادمة.
واختتم الدكتور محمد العسيري بالإشادة بالجهود التي قادتها وكالة الفضاء المصرية لتنظيم هذا المؤتمر بكل احترافية وتميز بما ساهم بنجاحه وتعزيز مكانة المنطقة على الخارطة العالمية في قطاع الفضاء.
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