Wednesday, 04 September 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة علوم الفضاء متحدثا رئيسيا في مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة إفريقيا والشرق الأوسط 2024

9/3/2024 7:08:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬مُمثّلة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كمتحدّث‭ ‬رئيس‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬آفاق‭ ‬الفضاء‭ ‬الجديدة‭ ‬ ‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2024،‭ ‬المنظّم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬لمعرض‭ ‬مصر‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬2024،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭.‬

حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ (‬ NSSA ‭) ‬كمتحدّث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ (‬التدابير‭ ‬الاستباقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحدّيات‭ ‬المشتركة‭)‬،‭ ‬أكّد‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لما‭ ‬شهده‭ ‬من‭ ‬مناقشات‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬مُمثلي‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وذلك‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لسبل‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وآليات‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬نماذج‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬الفضائية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬شدّد‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مشتركة‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء‭ ‬لصالح‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

واختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وتميز‭ ‬بما‭ ‬ساهم‭ ‬بنجاحه‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭. ‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث