هيئة علوم الفضاء متحدثا رئيسيا في مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة إفريقيا والشرق الأوسط 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ (‬ NSSA ‭) ‬كمتحدّث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ (‬التدابير‭ ‬الاستباقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحدّيات‭ ‬المشتركة‭)‬،‭ ‬أكّد‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لما‭ ‬شهده‭ ‬من‭ ‬مناقشات‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬مُمثلي‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وذلك‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لسبل‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وآليات‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬نماذج‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬الفضائية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬شدّد‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مشتركة‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬الفضاء‭ ‬لصالح‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

واختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وتميز‭ ‬بما‭ ‬ساهم‭ ‬بنجاحه‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭. ‬