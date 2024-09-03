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بحث تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البحرين واليونسكو

9/3/2024 7:08:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالسيدة‭ ‬ستيفانيا‭ ‬جيانيني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭ - ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬والذي‭ ‬أقامته‭ ‬الوزارة‭ ‬والمنظمة‭ ‬في‭ ‬مقرّها‭ ‬بباريس‭.‬

خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليونسكو،‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الجائزة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالمهندس‭ ‬محمد‭ ‬القاسم‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الظاهري‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬المدرسية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحاج‭ ‬آل‭ ‬علي‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭ - ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬بباريس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬التربوية‭ ‬المتميزة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬المشتركة‭.‬

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