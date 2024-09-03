بحث تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البحرين واليونسكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالسيدة ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك على هامش حفل جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في نسختها الخامسة عشرة لعام 2023م، والذي أقامته الوزارة والمنظمة في مقرّها بباريس.
خلال الاجتماع، تم بحث تعزيز وتطوير التعاون القائم بين مملكة البحرين واليونسكو، والتنسيق بشأن النسخ القادمة من الجائزة، فضلاً عن مناقشة عدد من المشاريع المشتركة والمعتمدة للمرحلة المقبلة.
كما اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالمهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير علي عبدالله الحاج آل علي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش حفل جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والذي أقيم في مقر منظمة اليونسكو بباريس.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تعزيز سبل التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم وتبادل الخبرات والممارسات التربوية المتميزة، والتنسيق في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المشتركة.
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