محافظ العاصمة: الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجويد مخرجاتها يعكس الاهتمام بدور التعليم في بناء المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وكافة العاملين في مجال التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسيرة التعليمية التي تصب في تنمية الوطن والمواطن.
وأكد المحافظ، في تصريح له بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة نحو الارتقاء بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين، وجهود الحكومة في تطوير قطاع التعليم وتجويد مخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر للوطن، لما يمثله من عنصر أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، ولدوره في إبراز تطور المجتمع وتقدمه.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة لتهيئة الأجواء الإيجابية لاستقبال الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بصورة متميزة، معرباً عن تمنياته لكافة الطلبة بعام مليء بالنجاح والتفوق في رحلتهم التعليمية.
MENAFN03092024000055011008ID1108633087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.