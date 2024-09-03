محافظ العاصمة: الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجويد مخرجاتها يعكس الاهتمام بدور التعليم في بناء المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المحافظ،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬المستمرة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬وتجويد‭ ‬مخرجاته،‭ ‬يعكس‭ ‬الإيمان‭ ‬بدور‭ ‬التعليم‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭ ‬للوطن،‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ولدوره‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬تطور‭ ‬المجتمع‭ ‬وتقدمه‭.‬

وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وتوفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لكافة‭ ‬الطلبة‭ ‬بعام‭ ‬مليء‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬التعليمية‭.‬