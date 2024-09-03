Wednesday, 04 September 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير العمل يلتقي وزير العمل القطري

9/3/2024 7:08:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صميخ‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭-‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬توطين‭ ‬الوظائف‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث