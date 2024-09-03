وزير العمل يلتقي وزير العمل القطري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬توطين‭ ‬الوظائف‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬