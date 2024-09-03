وزير العمل يلتقي وزير العمل القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعقد في الدوحة خلال الفترة من 2-4 سبتمبر 2024.
وخلال اللقاء، أكد جميل بن محمد علي حميدان ما تمثله الاجتماعات الوزارية من أهمية في تبادل أفضل الممارسات لمواصلة تطوير أنظمة سوق العمل الخليجية من خلال الاطلاع والاستفادة من مختلف المبادرات التي تصب أهدافها في تعزيز توطين الوظائف بالقطاع الخاص.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة في التوظيف في القطاع الخاص، واستعراض آخر المستجدات على هذا الصعيد.
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