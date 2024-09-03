خسارة وفقدان الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا
تصوير:عبدالأمير السلاطنة
فرط منتخبنا الوطني لكرة السلة في الفوز بخسارته أمام منتخب الكويت بالثوان الأخيرة بنتيجة ٨٧/٨٦ وذلك في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى ضمن منافسات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين ٢ حتى ٧ سبتمبر الجاري.
ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى ٣ نقاط من انتصار وخسارة في المركز الثاني خلف المتصدر المنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى ٤ نقاط، بينما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ٣ نقاط.
التفاصيل في الملحق الإلكتروني
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