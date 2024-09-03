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خسارة وفقدان الصدارة

9/3/2024 7:08:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬وعلي‭ ‬ميرزا

تصوير‭:‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‮



فرط‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬بالثوان‭ ‬الأخيرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٨٧‬‭/‬‮٨٦‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬‮٢‬‭ ‬حتى‭ ‬‮٧‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬‮

ورفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٣‬‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وخسارة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٤‬‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٣‬‭ ‬نقاط‭.‬


التفاصيل‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬الإلكتروني

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