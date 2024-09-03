الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانياستارمر يؤكد العلاقات الراسخة بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رسالة خطية من السير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وذلك ردا على تهنئة جلالته بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني في الرسالة عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المعظم على التهنئة، كما هنأ جلالة الملك المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة واستمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والتنمية، وكذلك تعزيز الروابط بين شعبيهما الصديقين.
وأعرب السير ستارمر عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضمان استمرار تعزيز أطر الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين، متمنيا لجلالة الملك المعظم وشعب مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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