الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانياستارمر يؤكد العلاقات الراسخة بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬التهنئة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

وأعرب‭ ‬السير‭ ‬ستارمر‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬