قرينة العاهل تصدر قرارين بشأن جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرار رقم (10) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (7) لسنة 2006 بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004، بإنشاء جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية وعلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004، بإنشاء جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية؛ وعلى القرار رقم (7) لسنة 2006، بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية؛ وبناءً على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، تخصص الجائزة لأفضل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.
ونص القرار على تحديد مستويات ومزايا الجائزة عن فئة الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تُمنح الجهة الفائزة عدة مميزات؛ منها مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، ودرع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما يحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة طوال المدة المسموحة لذلك والمقدرة بسنتين.
أما فئة الأفراد فيمنح الفائز المميزات الآتية وهي: مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تنموية خاصة بالمرأة، ودرع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
كما صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرار رقم (11) لسنة 2024 بتشكيل لجنة جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية (الدورة الثامنة 2024-2026)، ونص القرار على أنه تُشكل لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية (الدورة الثامنة (2024-2026) على النحو الآتي:
1. الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسا.
2. الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي – بورصة البحرين عضواً.
3. المهندسة مريم أحمد جمعان رئيسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عضو المجلس الأعلى للمرأة عضواً.
4. الدكتور عبدالرحمن عبد الحسين جواهري الرئيس التنفيذي – شركة نفط البحرين (بابكو) عضواً.
5. السيدة هالة حسين يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عضواً.
6. السيد أسامة صالح العلوي وكيل الاقتصاد الوطني – وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً.
7. السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي – صندوق العمل (تمكين) عضواً.
8. الدكتور عبدالرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عضواً.
9. السيد فيصل أحمد محمد صالح عبدالله الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات – وزارة التجارة والصناعة عضواً.
10. السيدة ريم حسن حميد مرهون مدير عام السياسات والأجور – جهاز الخدمة المدنية عضواً.
وجاء في القرار أن تكون مهمة اللجنة اقتراح المعايير والشروط الواجب توافرها في الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المرشحين لنيل الجائزة، وفقاً للمادة الثانية من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء الجائزة، وأن تقوم اللجنة باقتراح الجهات المرشحة لنيل الجائزة، تمهيداً لاعتمادها من قبل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ونص القرار على أن تشكل لجنة دولية تسمى «لجنة التحكيم الدولية للجائزة» تضم في عضويتها ممثلين عن بعض الآليات الوطنية والمنظمات الاقليمية أو الدولية المعنية بالمرأة وخبراء في شؤون المرأة، تكون مهمتها الاشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقاً لمعايير التأهل بالفوز المعتمدة من قبل لجنة الجائزة، وتقديم المقترحات بشأن تطوير هذه الجائزة.
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