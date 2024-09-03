Wednesday, 04 September 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرينة العاهل تصدر قرارين بشأن جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية

9/3/2024 7:08:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭: ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وعلى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬تخصص‭ ‬الجائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بحيث‭ ‬تُمنح‭ ‬الجهة‭ ‬الفائزة‭ ‬عدة‭ ‬مميزات؛‭ ‬منها‭ ‬مكافأة‭ ‬مادية‭ ‬تخصص‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬العاملة،‭ ‬ودرع‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة،‭ ‬وشهادة‭ ‬تقدير‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الفائزة‭ ‬رفع‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬المؤسسة‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المسموحة‭ ‬لذلك‭ ‬والمقدرة‭ ‬بسنتين‭. ‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬الأفراد‭ ‬فيمنح‭ ‬الفائز‭ ‬المميزات‭ ‬الآتية‭ ‬وهي‭: ‬مكافأة‭ ‬مادية‭ ‬تخصص‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬تنموية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة،‭ ‬ودرع‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة،‭ ‬وشهادة‭ ‬تقدير‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬2024‭-‬2026‭)‬،‭ ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تُشكل‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ (‬2024-2026‭) ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

1‭. ‬الأستاذة‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيسا‭.‬

2‭. ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ ‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬عضواً‭.‬

3‭. ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضواً‭.‬

4‭. ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ ‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬عضواً‭. ‬

5‭. ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عضواً‭. ‬

6‭. ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عضواً‭.‬

7‭. ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ ‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عضواً‭. ‬

8‭. ‬الدكتور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬ ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عضواً‭.‬

9‭. ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬عبدالله‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬ ‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬عضواً‭. ‬

10‭. ‬السيدة‭ ‬ريم‭ ‬حسن‭ ‬حميد‭ ‬مرهون‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والأجور‭ ‬ ‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عضواً‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬اقتراح‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإنشاء‭ ‬الجائزة،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬باقتراح‭ ‬الجهات‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬للجائزة‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الاقليمية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمرأة‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬الاشراف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الترشيح‭ ‬للجائزة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬التأهل‭ ‬بالفوز‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث