قرينة العاهل تصدر قرارين بشأن جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭: ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وعلى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬تخصص‭ ‬الجائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بحيث‭ ‬تُمنح‭ ‬الجهة‭ ‬الفائزة‭ ‬عدة‭ ‬مميزات؛‭ ‬منها‭ ‬مكافأة‭ ‬مادية‭ ‬تخصص‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬العاملة،‭ ‬ودرع‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة،‭ ‬وشهادة‭ ‬تقدير‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الفائزة‭ ‬رفع‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬المؤسسة‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المسموحة‭ ‬لذلك‭ ‬والمقدرة‭ ‬بسنتين‭. ‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬الأفراد‭ ‬فيمنح‭ ‬الفائز‭ ‬المميزات‭ ‬الآتية‭ ‬وهي‭: ‬مكافأة‭ ‬مادية‭ ‬تخصص‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬تنموية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة،‭ ‬ودرع‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة،‭ ‬وشهادة‭ ‬تقدير‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬2024‭-‬2026‭)‬،‭ ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تُشكل‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ (‬2024-2026‭) ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

1‭. ‬الأستاذة‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيسا‭.‬

2‭. ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬عضواً‭.‬

3‭. ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضواً‭.‬

4‭. ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬عضواً‭. ‬

5‭. ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عضواً‭. ‬

6‭. ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عضواً‭.‬

7‭. ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عضواً‭. ‬

8‭. ‬الدكتور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬ – ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عضواً‭.‬

9‭. ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬عبدالله‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬ – ‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬عضواً‭. ‬

10‭. ‬السيدة‭ ‬ريم‭ ‬حسن‭ ‬حميد‭ ‬مرهون‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والأجور‭ ‬ – ‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عضواً‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬اقتراح‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإنشاء‭ ‬الجائزة،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬باقتراح‭ ‬الجهات‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬للجائزة‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الاقليمية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمرأة‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬الاشراف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الترشيح‭ ‬للجائزة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬التأهل‭ ‬بالفوز‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬