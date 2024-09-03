إقبال على المخابز عشية العودة إلى مقاعد الدارسة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





عشية‭ ‬عودة‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬اليوم‭ ‬شهدت‭ ‬المخابز‭ ‬المختلفة‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لشراء‭ ‬المخبوزات‭ ‬وإعداد‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬سيوفرونها‭ ‬لأبنائهم‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بالمدارس‭.‬

وقال‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬المخابز‭ ‬إن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المعجنات‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بعض‭ ‬المخابز‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬يشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإجازة‭ ‬الصيفية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬المخابز‭ ‬إلى‭ ‬الاستعداد‭ ‬المبكر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقول‭ ‬صاحب‭ ‬أحد‭ ‬المخابز‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جدعلي‭: ‬لقد‭ ‬لاحظنا‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬فتح‭ ‬المخبز‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬نفاد‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السليس‭ ‬والروتي‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا،‭ ‬رغم‭ ‬توفيره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬استعداد‭ ‬لفتح‭ ‬المدارس‭.‬

بينما‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مخبز‭: ‬نحن‭ ‬نوفر‭ ‬السليس‭ ‬والروتي‭ ‬من‭ ‬مخابزنا،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لشراء‭ ‬المخبوزات،‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬وجبه‭ ‬الفطور‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬وقد‭ ‬قمنا‭ ‬بخبز‭ ‬المخبوزات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬حتى‭ ‬نغطي‭ ‬احتياجات‭ ‬اولياء‭ ‬الامور‭.‬

بينم‭ ‬فوجئ‭ ‬أحد‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بنفاد‭ ‬السليس‭ ‬فقال‭: ‬غدا‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لابنتي‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمدرسة‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬وجئت‭ ‬لشراء‭ ‬السليس‭ ‬ولكني‭ ‬فوجئت‭ ‬بنفاده‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬اختتمت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أمس‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المدرسة‭ ‬وولي‭ ‬الأمر‭ ‬وتحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭.

‬وقد‭ ‬أتمت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والشاملة‭ ‬لجميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتنسق‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬لتلقي‭ ‬ومعالجة‭ ‬المتطلبات‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬