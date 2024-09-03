إقبال على المخابز عشية العودة إلى مقاعد الدارسة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
عشية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بالمدارس الحكومية اليوم شهدت المخابز المختلفة إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لشراء المخبوزات وإعداد الأطعمة التي سيوفرونها لأبنائهم خلال اليوم الأول بالمدارس.
وقال بعض أصحاب المخابز إن الإقبال على شراء المعجنات بدأ منذ ظهر أمس، ما دفع بعض المخابز إلى زيادة المعروض من المنتجات لتلبية احتياجات الزبائن، لافتين إلى أن موسم العودة إلى المدارس يشهد زيادة في المبيعات مقارنة بالإجازة الصيفية، وهو ما يدفع المخابز إلى الاستعداد المبكر لهذا الموسم.
ويقول صاحب أحد المخابز الكبرى في منطقة جدعلي: لقد لاحظنا اقبالا كبيرا منذ فتح المخبز في الصباح الباكر الساعة التاسعة صباحا، مما أدى الى نفاد كميات كبيرة من السليس والروتي قبل الساعة الثانية ظهرا، رغم توفيره أكثر من مرة بكميات كبيرة استعداد لفتح المدارس.
بينما يقول أحد العاملين في مخبز: نحن نوفر السليس والروتي من مخابزنا، ولاحظنا اقبالا كبيرا من الناس لشراء المخبوزات، مثل كل عام وذلك لتوفير وجبه الفطور لأبنائهم، وقد قمنا بخبز المخبوزات أكثر من مرة حتى نغطي احتياجات اولياء الامور.
بينم فوجئ أحد أولياء الأمور بنفاد السليس فقال: غدا اليوم الأول لابنتي للالتحاق بالمدرسة في الصف الأول، وجئت لشراء السليس ولكني فوجئت بنفاده.
من جهة ثانية اختتمت وزارة التربية والتعليم أمس الأيام التعريفية التي نظمتها على مدار يومين، وسط إقبال كبير من الطلبة وأولياء أمورهم، بهدف تعزيز التواصل بين المدرسة وولي الأمر وتحقيق الشراكة المطلوبة بين الطرفين للارتقاء بالعملية التعليمية المقدمة للطلبة.
وقد أتمت وزارة التربية والتعليم الإشراف على تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والشاملة لجميع المدارس الحكومية، وتنسق مع الإدارات المدرسية لتلقي ومعالجة المتطلبات من عمليات الصيانة، وذلك في ضوء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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