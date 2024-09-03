ناخبو الخارج يختارون نائب تكميلية المحرق في ١٣ بعثة دبلوماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
بدأت صباح أمس الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 عملية الاقتراع والتصويت في الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق في ثلاث عشرة بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بحسب أعداد الناخبين الموجودين خارج المملكة والمسجلين على ذات الدائرة الانتخابية. وقد بدأ الاقتراع في سفارة مملكة البحرين لدى بكين عند الساعة الثامنة صباحاً بحسب التوقيت المحلي في العاصمة بكين، وتبعتها البعثات الدبلوماسية البحرينية الأخرى بفتح أبوابها لعملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لكل مدينة من المدن التي توجد فيها البعثات.
وكشف المستشار أحمد المدوّب رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية التكميلية للعام الجاري عضو هيئة التشريع والرأي القانوني حول سيرورة العملية الانتخابية في الخارج أن ناخبي الدائرة الأولى في محافظة المحرق تمكنوا مسـاء أمس من خلال عدد من السفارات والقنصليات الدبلوماسية لمملكة البحرين من المشاركة في عملية الاقتراع والمشاركة في الجولة الأولى وممارسة حقهم الدستوري، وجاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها المدوّب في نشرة الأخبار، وأكد أنه وفقًا لقرار وزير العدل قامت اللجنة التنفيذية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية بتوفير كافّة التجهيزات الفنيّة واللوجستية لتمكين الناخبين في الدائرة الأولى من محافظة المحرق من المشاركة بكل يسر وسهولة في عملية الاقتراع.
وفي هذا السياق كشف فيصل فولاذ المراقب للانتخابات التشريعية بمقر سفارة مملكة البحرين في الكويت ورئيس مركز «نزاهة» لمراقبة الانتخابات التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن عملية التصويت للانتخابات النيابية جرت بكل سهولة ويسر وتنظيم عال في الكويت ولندن وأبوظبي، مضيفا أن الجمعية راقبت التصويت في سفارة المملكة في لندن عبر المراقب والمدير التنفيذي محمد السهلي بالجمعية وفي سفارة المملكة في أبوظبي عبر المراقب ومدير العلاقات الدولية بالجمعية د. نعيمة المحجوبي، وتقدّم فولاذ بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية متمثلة في الوزير وكافّة السفراء بالإضافة إلى طاقم السفارة للعمل والتنظيم العالي.
وتطرق فولاذ إلى إجراءات عملية المراقبة التي انطلقت من الساعة الثامنة صباحًا وقبل فتح باب السفارة حيث تم التأكد من عدد الصناديق والتأكد من كونها خالية تمامًا من أي أوراق، والتأكد من أنها مغلقة بإحكام تام بأقفال مقاومة للسرقة والتلاعب، ثم تمت عملية الفرز بكل شفافية عالية.
وفيما يتعلق بإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات ينص القرار الصادر عن نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب على أنه يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو أي مستند رسمي معتمد، والتحقق من كونه مقيدًا في جدول الانتخاب بالدائرة التي خلت، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، بعد مراجعة كشف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أي وسيلة أخرى تفيد بالإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ومن المقرر أن ينطلق يوم التصويت في البحرين في السابع من سبتمبر الجاري أي السبت المقبل، وتم تخصيص ثلاث لجـان للتصويت، وكانت اللجنة الرئيسية موجودة في مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، وتم تخصيص مطار البحرين الدولي ومجمع السيف فرع العاصمة كلجان فرعية للتصويت، كما تجدر الإشارة إلى أن يوم الجمعة المقبل سيصادف يوم الصمت الانتخابي الذي قد يخلو من ملامح المنافسة على المقعد النيابي استعدادًا لانطلاق عملية الاقتراع يوم السبت.
ومؤخرًا تشهد الدائرة تنوّعًا في الدعايات الانتخابية التابعة للمترشحين السبعة حيث قام عدد منهم بنشر مقاطع مصوّرة تُخاطب الناخبين إلى جانب استقبالهم في مقراتهم الانتخابية للحديث عن أبرز برامجهم الانتخابية وأبرز الموضوعات التي سيتناولونها فور وصولهم إلى قبّة البرلمان.
يذكر أن مقعد أولى المحرق النيابي يتنافس عليه سبعة مترشحين هم رجل الأعمال إبراهيم الشيخ، والنـائب السابق حمد الكوهجي، ورجل الأعمال عبدالواحد قراطة بالإضافة إلى مترشحين خـاضوا السباق الانتخابي في تجربة سابقة هم عبدالعزيز المناعي وصالح السادة، كما تدخل معهم في المنافسة د. خولة الشامسي ود. ندى بن شمس.
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