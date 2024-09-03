ناخبو الخارج يختارون نائب تكميلية المحرق في ١٣ بعثة دبلوماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





بدأت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬بعثة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬أعداد‭ ‬الناخبين‭ ‬الموجودين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والمسجلين‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬بكين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬بحسب‭ ‬التوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬وتبعتها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأخرى‭ ‬بفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لكل‭ ‬مدينة‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬البعثات‭.‬





وكشف‭ ‬المستشار‭ ‬أحمد‭ ‬المدوّب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬حول‭ ‬سيرورة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أن‭ ‬ناخبي‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تمكنوا‭ ‬مسـاء‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬والقنصليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الدستوري،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬أجراها‭ ‬المدوّب‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لقرار‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بتوفير‭ ‬كافّة‭ ‬التجهيزات‭ ‬الفنيّة‭ ‬واللوجستية‭ ‬لتمكين‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬كشف‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬المراقب‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬بمقر‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ورئيس‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬نزاهة‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬جرت‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭ ‬وتنظيم‭ ‬عال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ولندن‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬راقبت‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عبر‭ ‬المراقب‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬بالجمعية‭ ‬وفي‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬عبر‭ ‬المراقب‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بالجمعية‭ ‬د‭. ‬نعيمة‭ ‬المحجوبي،‭ ‬وتقدّم‭ ‬فولاذ‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الوزير‭ ‬وكافّة‭ ‬السفراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬السفارة‭ ‬للعمل‭ ‬والتنظيم‭ ‬العالي‭.‬

وتطرق‭ ‬فولاذ‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحًا‭ ‬وقبل‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬السفارة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الصناديق‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬خالية‭ ‬تمامًا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أوراق،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مغلقة‭ ‬بإحكام‭ ‬تام‭ ‬بأقفال‭ ‬مقاومة‭ ‬للسرقة‭ ‬والتلاعب،‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬عالية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإجراءات‭ ‬الاقتراع‭ ‬وفرز‭ ‬الأصوات‭ ‬ينص‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬الناخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مستند‭ ‬رسمي‭ ‬معتمد،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مقيدًا‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الانتخاب‭ ‬بالدائرة‭ ‬التي‭ ‬خلت،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته،‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬كشف‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬بالسفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ويؤشر‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الناخبين‭ ‬يدويًا‭ ‬أو‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬إدلاء‭ ‬الناخب‭ ‬بصوته،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬تفيد‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بصوته‭ ‬يقرها‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أي‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬ثلاث‭ ‬لجـان‭ ‬للتصويت،‭ ‬وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الرئيسية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ومجمع‭ ‬السيف‭ ‬فرع‭ ‬العاصمة‭ ‬كلجان‭ ‬فرعية‭ ‬للتصويت،‭ ‬كما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬سيصادف‭ ‬يوم‭ ‬الصمت‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬ملامح‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المقعد‭ ‬النيابي‭ ‬استعدادًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

ومؤخرًا‭ ‬تشهد‭ ‬الدائرة‭ ‬تنوّعًا‭ ‬في‭ ‬الدعايات‭ ‬الانتخابية‭ ‬التابعة‭ ‬للمترشحين‭ ‬السبعة‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬بنشر‭ ‬مقاطع‭ ‬مصوّرة‭ ‬تُخاطب‭ ‬الناخبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬مقراتهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬برامجهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬وأبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتناولونها‭ ‬فور‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬قبّة‭ ‬البرلمان‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مقعد‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬النيابي‭ ‬يتنافس‭ ‬عليه‭ ‬سبعة‭ ‬مترشحين‭ ‬هم‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشيخ،‭ ‬والنـائب‭ ‬السابق‭ ‬حمد‭ ‬الكوهجي،‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مترشحين‭ ‬خـاضوا‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬سابقة‭ ‬هم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المناعي‭ ‬وصالح‭ ‬السادة،‭ ‬كما‭ ‬تدخل‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬د‭. ‬خولة‭ ‬الشامسي‭ ‬ود‭. ‬ندى‭ ‬بن‭ ‬شمس‭.‬