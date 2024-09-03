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وزارة العمل: جهود حثيثة لمواصلة رفع معدلات التوظيف ورفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة بمختلف التخصصات

9/3/2024 7:08:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دور محوري لـ«تمكين» في رفع معدلات التوظيف وجعل البحريني الخيار الأول والأمثل في سوق العمل

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬استمرار‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لإدماج‭ ‬المواطنين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التوظيف‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬16 , 726،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الوزارة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬الأعداد‭ ‬بشكل‭ ‬آلي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬دولية‭ ‬معتمدة،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تعريفات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودعم‭ ‬استقرارها‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬كوادر‭ ‬تمتلك‭ ‬القدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬المطلوبة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لدعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬سنويا،‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬التوظيف،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬توظيفهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬،‭ ‬وبما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لوضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬فعالة‭ ‬لتأهيل‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬مناسبة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬أنشأت‭ ‬نظاماً‭ ‬إلكترونيا‭ ‬متكاملاً‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ميسرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬متكاملة‭ ‬حول‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتاحة،‭ ‬وهذه‭ ‬البيانات‭ ‬مرتبطة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمزايا‭ ‬المتعددة‭ ‬المقدمة،‭ ‬والتي‭ ‬تخضع‭ ‬للمراجعة‭ ‬والتطوير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬استحقاق‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬سنويا،‭ ‬وزيادة‭ ‬مقدار‭ ‬الإعانة‭ ‬الشهرية‭ ‬للجامعيين‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬ولغير‭ ‬الجامعيين‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬دينارا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬سقف‭ ‬تعويض‭ ‬المفصولين‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬لمن‭ ‬فقدوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬لأسباب‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادتهم‭ ‬بواقع‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬مدة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬ويحفز‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬للمبادرة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬دقة‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬أعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والتي‭ ‬تتم‭ ‬آليا‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬معتمدة‭ ‬ويتم‭ ‬إعلانها‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبقية‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لإنهاء‭ ‬معاملات‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببرامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والتي‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمبنى‭ ‬الوزارة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬أصبحت‭ ‬إلكترونية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬أبوابها‭ ‬مفتوحة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬العمالي‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬وأفراد‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬بياناتها‭ ‬الموثقة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬وأسس‭ ‬علمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والقيام‭ ‬بدورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

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