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رئيس ديوان الخدمة المدنية: الاجتماع الخليجي بالدوحة بحث دعم برامج الموارد البشرية

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان اليوم الثلاثاء إن الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث دعم برامج الموارد البشرية.
وأضاف الربيعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت أن الاجتماع ناقش أيضا دعم الكفاءات وتأهيلها وتدريبها وتكريمها إضافة إلى مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والتنمية البشرية للفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح الربيعان الذي يترأس وفد الكويت بالاجتماع أن من أهم الموضوعات التي بحثها الاجتماع استضافة دولة الكويت الاجتماع المقبل في سبتمبر 2025 معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع ال20.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قد قال في كلمة بافتتاح الاجتماع في وقت سابق اليوم إن دول الخليج تبوأت المراكز العربية الأولى وحققت مراكز متقدمة عالميا بمعيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية وفق تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا. (النهاية)

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