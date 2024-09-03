رئيس ديوان الخدمة المدنية: الاجتماع الخليجي بالدوحة بحث دعم برامج الموارد البشرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان اليوم الثلاثاء إن الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث دعم برامج الموارد البشرية.
وأضاف الربيعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت أن الاجتماع ناقش أيضا دعم الكفاءات وتأهيلها وتدريبها وتكريمها إضافة إلى مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والتنمية البشرية للفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح الربيعان الذي يترأس وفد الكويت بالاجتماع أن من أهم الموضوعات التي بحثها الاجتماع استضافة دولة الكويت الاجتماع المقبل في سبتمبر 2025 معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع ال20.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قد قال في كلمة بافتتاح الاجتماع في وقت سابق اليوم إن دول الخليج تبوأت المراكز العربية الأولى وحققت مراكز متقدمة عالميا بمعيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية وفق تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا. (النهاية)
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