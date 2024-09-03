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وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى معاهدة للهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 9 (كونا) -- دعا وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء إلى "معاهدة للهجرة" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذلك بعد مصرع 12 شخصا إثر حادث غرق قارب أثناء محاولة عبور بحر المانش.
وشدد دارمانان في مؤتمر صحفي عند وصوله إلى ميناء (بولوني سور مير) في الساحل الشمالي على أهمية "إعادة تأسيس علاقات الهجرة الكلاسيكية مع بريطانيا" مضيفا أن 70 شخصا كانوا في قارب صغير يقل طوله عن سبعة أمتار.
وأوضح أنه "تم إنقاذ 51 شخصا خلال غرق القارب" ومنهم شخصان في حالة حرجة مبينا أنه "تم الإعلان عن وفاة 12 شخصا بينهم نحو 10 نساء بعضهن قاصرات".
وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت سابق من اليوم أن 12 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق قارب كانوا على متنه أثناء محاولة عبور بحر المانش. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




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