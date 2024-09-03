وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى معاهدة للهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 3 - 9 (كونا) -- دعا وزير
الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء إلى "معاهدة للهجرة" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذلك بعد مصرع 12 شخصا إثر حادث غرق قارب أثناء محاولة عبور بحر المانش.
وشدد دارمانان في مؤتمر صحفي عند وصوله إلى ميناء (بولوني سور مير) في الساحل الشمالي على أهمية "إعادة تأسيس علاقات الهجرة الكلاسيكية مع بريطانيا" مضيفا أن 70 شخصا كانوا في قارب صغير يقل طوله عن سبعة أمتار.
وأوضح أنه "تم إنقاذ 51 شخصا خلال غرق القارب" ومنهم شخصان في حالة حرجة مبينا أنه "تم الإعلان عن وفاة 12 شخصا بينهم نحو 10 نساء بعضهن قاصرات".
وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت سابق من اليوم أن 12 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق قارب كانوا على متنه أثناء محاولة عبور بحر المانش. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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