مصرع 9 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 3 - 9 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر.
وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث الإقليمية يونس منغال في بيان إن موجة جديدة من الأمطار دخلت إقليم (بلوشستان) منذ يوم الأمس ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم في 22 مقاطعة من الإقليم أدت لمصرع خمسة أشخاص جميعهم أطفال.
وأعلن منغال أن 11 منطقة في (بلوشستان) تعد مناطق منكوبة وأن جهود الإغاثة والإنقاذ التي تقوم بها السلطات جارية حتى الآن في المناطق المتضررة بالإقليم.
وأوضح أن 39 شخصا لقوا حتفهم في (بلوشستان) في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يوليو الماضي بالإضافة الى تضرر 895 منزلا بشكل كامل فيما تعرض 14 ألف منزل لأضرار جزئية.
وفي إقليم (خيبر بختونخوا) قالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال ال 24 ساعة الماضية جراء حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فقد لقي 96 شخصا حتفهم وأصيب و133 آخرون بالإضافة إلى تدمير 963 منزلا في جميع أنحاء (خيبر بختونخوا) في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يوليو الماضي. (النهاية)
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