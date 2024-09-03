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مصرع 9 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 3 - 9 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر.
وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث الإقليمية يونس منغال في بيان إن موجة جديدة من الأمطار دخلت إقليم (بلوشستان) منذ يوم الأمس ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم في 22 مقاطعة من الإقليم أدت لمصرع خمسة أشخاص جميعهم أطفال.
وأعلن منغال أن 11 منطقة في (بلوشستان) تعد مناطق منكوبة وأن جهود الإغاثة والإنقاذ التي تقوم بها السلطات جارية حتى الآن في المناطق المتضررة بالإقليم.
وأوضح أن 39 شخصا لقوا حتفهم في (بلوشستان) في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يوليو الماضي بالإضافة الى تضرر 895 منزلا بشكل كامل فيما تعرض 14 ألف منزل لأضرار جزئية.
وفي إقليم (خيبر بختونخوا) قالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال ال 24 ساعة الماضية جراء حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فقد لقي 96 شخصا حتفهم وأصيب و133 آخرون بالإضافة إلى تدمير 963 منزلا في جميع أنحاء (خيبر بختونخوا) في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يوليو الماضي. (النهاية)

س ب ك / ف ا س




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