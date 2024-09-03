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تونس وليبيا تتفقان على تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ بهدف التعاون الاقتصادي

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 9 (كونا) -- اتفق رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء على تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ بين بلديهما لزيادة التعاون الاقتصادي.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان بمناسبة مشاركتهما في أعمال منتدى التعاون الصيني - الإفريقي 2024 الذي ينطلق في العاصمة الصينية يكين غدا الأربعاء.
ودعا المدوري إلى تطوير الاستثمار بين البلدين وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في تونس بين رؤساء تونس والجزائر وليبيا مشددا على أن "أمن ليبيا من أمن تونس".
من جانبه أكد المنفي وفقا للبيان "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين" مشددا على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية "في أقرب وقت ممكن" لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي.
كما أشار الجانبان إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات أمام تنمية التبادل التجاري وتطوير الاستثمار بينهما وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بتونس.
وشدد الطرفان أيضا على ضرورة العمل على تطوير أوجه التكامل الأمني وتسهيل حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع عبر المنافذ البرية وخصوصا معبر (راس جدير). (النهاية)

ش ب م / ح م ف




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