تونس وليبيا تتفقان على تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ بهدف التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 3 - 9 (كونا) -- اتفق رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء على تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ بين بلديهما لزيادة التعاون الاقتصادي.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان بمناسبة مشاركتهما في أعمال منتدى التعاون الصيني - الإفريقي 2024 الذي ينطلق في العاصمة الصينية يكين غدا الأربعاء.
ودعا المدوري إلى تطوير الاستثمار بين البلدين وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في تونس بين رؤساء تونس والجزائر وليبيا مشددا على أن "أمن ليبيا من أمن تونس".
من جانبه أكد المنفي وفقا للبيان "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين" مشددا على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية "في أقرب وقت ممكن" لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي.
كما أشار الجانبان إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات أمام تنمية التبادل التجاري وتطوير الاستثمار بينهما وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بتونس.
وشدد الطرفان أيضا على ضرورة العمل على تطوير أوجه التكامل الأمني وتسهيل حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع عبر المنافذ البرية وخصوصا معبر (راس جدير). (النهاية)
ش ب م / ح م ف
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