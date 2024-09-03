Wednesday, 04 September 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المانيا: الحكومة والمعارضة تواصلان المباحثات لحل أزمة اللجوء

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها اتفقت مع الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض على مواصلة المباحثات بشأن حل أزمة اللجوء.
وقالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عقب اجتماع مع الحزب المعارض ورؤساء وزراء الولايات الألمانية إن المباحثات التي جرت اليوم كانت "بناءة ومنفتحة" مؤكدة أن الحديث يدور الآن عن تغليف جميع الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بغلاف قانوني من أجل أن تكون السلطات الألمانية قادرة على تطبيقها.
وأكدت الوزيرة أنها تنوي مواصلة المباحثات مع رؤساء وزراء الولايات مؤكدة على ضرورة التوصل الى اتفاق يلبي مصالح الولايات نفسها والحكومة الاتحادية.
من جانبها أعربت منظمة (برو أزول) عن قلقها من اتخاذ قرارات مجحفة بحق اللاجئين الذين يبحثون عن الأمان في ألمانيا وأوروبا وناشدت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات ال16 عدم اتخاذ اي قرارات تخالف قوانين اللجوء الألمانية والأوروبية.
وقالت المنظمة في بيان إن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي يطالب بتشديد قوانين اللجوء بالالتزام مطالب كحزب ديمقراطي بتحمل مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية لاسيما قضية اللجوء.
ويأتي اجتماع اليوم بعد أسبوع من طعن لاجئ سوري ثلاثة اشخاص في مدينة (زولينغن) الأمر الذي أثار ضجة في ألمانيا.
يذكر أن منظمة (برو أزول) هي جمعية وطنية ألمانية تأسست عام 1986 وتضم أفرادا من مجالس اللاجئين الفيدرالية وقد وضعت هدفا لها يتمصل في تعزيز وحماية حقوق اللاجئين في البلاد. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



MENAFN03092024000071011013ID1108632634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث