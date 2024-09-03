المانيا: الحكومة والمعارضة تواصلان المباحثات لحل أزمة اللجوء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها اتفقت مع الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض على مواصلة المباحثات بشأن حل أزمة اللجوء.
وقالت وزيرة
الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عقب اجتماع مع الحزب المعارض ورؤساء وزراء الولايات الألمانية إن المباحثات التي جرت اليوم كانت "بناءة ومنفتحة" مؤكدة أن الحديث يدور الآن عن تغليف جميع الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بغلاف قانوني من أجل أن تكون السلطات الألمانية قادرة على تطبيقها.
وأكدت الوزيرة أنها تنوي مواصلة المباحثات مع رؤساء وزراء الولايات مؤكدة على ضرورة التوصل الى اتفاق يلبي مصالح الولايات نفسها والحكومة الاتحادية.
من جانبها أعربت منظمة (برو أزول) عن قلقها من اتخاذ قرارات مجحفة بحق اللاجئين الذين يبحثون عن الأمان في ألمانيا وأوروبا وناشدت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات ال16 عدم اتخاذ اي قرارات تخالف قوانين اللجوء الألمانية والأوروبية.
وقالت المنظمة في بيان إن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي يطالب بتشديد قوانين اللجوء بالالتزام مطالب كحزب ديمقراطي بتحمل مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية لاسيما قضية اللجوء.
ويأتي اجتماع اليوم بعد أسبوع من طعن لاجئ سوري ثلاثة اشخاص في مدينة (زولينغن) الأمر الذي أثار ضجة في ألمانيا.
يذكر أن منظمة (برو أزول) هي جمعية وطنية ألمانية تأسست عام 1986 وتضم أفرادا من مجالس اللاجئين الفيدرالية وقد وضعت هدفا لها يتمصل في تعزيز وحماية حقوق اللاجئين في البلاد. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
MENAFN03092024000071011013ID1108632634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.