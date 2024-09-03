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الجامعة العربية تؤكد انها تعطي الملف الفلسطيني اولوية في كافة المحافل الاقليمية والدولية

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية ايوم الثلاثاء انها تولي الملف الفلسطيني أولوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وتتبنى الموقف الفلسطيني باعتباره موقفا موحدا ل22 دولة الأمر الذي يعطي زخما وعمقا ودعما للموقف الفلسطيني الذي يخاطب العالم والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي خلال لقاء نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين المصرية تحت عنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية".
وقال زكي إن الوضع العربي الراهن ليس جيدا في ظل تفشي بؤر الصدام والحرب فهناك الحرب القائمة على قطاع غزة وهي حرب إجرامية احتلالية فيها من البشاعات ما لا يوصف اضافة الى الحرب في السودان القائمة منذ عام ونصف أو أكثر وهي حرب مثيرة للحزن نتيجة تطورات الوضع في هذا البلد العربي المهم.
ولفت إلى أن هناك تصعيدا آخر مرتبطا بالحرب على قطاع غزة يتمثل في المواجهات العسكرية بين حزب الله والحوثيين من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى ما يؤدي الى رفع مستوى التوتر ويثير احتمالات تصعيد الصدام في المنطقة وهذا أمر في منتهى الخطورة.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في ليبيا ما يؤشر الى هشاشة العملية السياسية القائمة هناك مؤكدا ضرورة الحاجة إلى العمل مع القوى الفاعلة في ليبيا حتى لا ينتهي الأمر بتدهور الوضع.
وجدد زكي التأكيد على أن الوضع العام بالمنطقة العربية يؤثر على قدرات الدول وإمكاناتها وفرصها في الاستقرار السياسي ويعيق عملية التنمية في الدول المستقرة وشبه المستقرة لكن رغم ذلك هناك نقاط مضيئة في الوطن العربي تستحق الإشادة بها وهناك دول تحقق قدرا من التقدم رغم كل التحديات الراهنة.
وذكر ان الجامعة العربية هي السقف لكل العرب إذ تمثل الحد الأدنى من الوحدة العربية لافتا إلى أن المناقشات التي تجري تحت قبة الجامعة تثمر عن مواقف سياسية لدعم القضايا الراهنة.
وتابع أن الوضع الخاص بفلسطين مؤسف للغاية نتيجة العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية مشددا على أن الموقف السياسي الذي تعكسه الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يعد موقفا قويا وأساسا داعما لتلك القضية في المحافل الدولية حيث تتبنى على سبيل المثال منظمة التعاون الإسلامي موقف الجامعة العربية ثم ينتقل الى الأمم المتحدة.
وحول تطورات الوضع في السودان قال زكي إن السودان يشهد حربا حزينة لأنها حرب تقوم بين طرفين سودانيين في الأصل مشيرا إلى أن الجامعة العربية حاولت مع أطراف أخرى أن تعمل على تهدئة الحرب القائمة ونزع فتيل الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على دول الجوار كما أن لها تداعيات على منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريفيا.
وشدد على أن الوضع في السودان يتطلب عملا أكبر وأكثر كثافة مشيرا إلى أنه في 12 يونيو الماضي استضافت الجامعة العربية لقاء مهما لتنسيق جهود المتداخلين لتسوية الأزمة السودانية.
وتطرق إلى الحديث عن اجتماعات جنيف الأخيرة بشأن السودان فقال إن الجامعة العربية لم يتم دعوتها إلى تلك الاجتماعات رغم جهودها في تنسيق مختلف الجهود المعنية بحل أزمة السودان ولذا أصدرت بيانا ينم عن الامتعاض.
وقال انه جرى الحديث مع الجانب الأمريكي المنظم لاجتماع جنيف "وأبلغناهم أن الجامعة العربية هي المنظمة الإقليمية الأم للمنطقة وأن إبعادها عن جهود التسوية في السودان أمر مرفوض تماما".
وأشار زكي إلى "أن الجامعة العربية تعتبر الاتحاد الإفريقي منظمة شقيقة ولكن غير مقبول أن تتم دعوته للاجتماع دون دعوة الجامعة".
وبشأن الوضع في ليبيا أكد زكي أنه يتسم بالهشاشة ويمكن أن ينقلب إلى تطورات غير حميدة "لكننا نثق في حكمة عدد من القادة الليبيين الذين لديهم القدرة على وقف هذا التدهور".
وأضاف أن الجامعة العربية حاولت في هذا الملف كثيرا حيث استضافت في مارس الماضي قيادات المجالس الثلاثة في ليبيا (مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي) وهي لم تتراجع عن فكرة جمعهم مرة أخرى وقد يتم توسيع الاجتماع ليشمل شخصيات مؤثرة في المسرح الليبي بهدف مساعدة ليبيا في صياغة دستور جديد وإقرار قواعد ونظام الانتخابات في البلاد.
ولفت إلى أن هناك ملاحظات إيجابية في عدد من الملفات المرتبطة بالدول العربية حيث هناك تطورات إيجابية حدثت في العلاقات بين تركيا ومعظم الدول العربية الأمر الذي استدعى إلغاء اللجنة المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون العربية.
وقال إنه فيما يتعلق بالعلاقات العربية - الإيرانية فإنها لم تصل حتى الآن إلى ما وصلت إليه العلاقات مع تركيا "لكن يمكننا أن نقول إن الوضع الإيراني مع الدول العربية فيه قدر كبير من التحسن ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد ملاحظات فيما يتعلق بسلوك إيران في المنطقة".
وأوضح أنه جرى كذلك الاستغناء عن اللجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشأن العربي التابعة لمجلس الجامعة العربية وهي التي تشكلت عام 2016.
وأعرب عن الترحيب بدور الصين في المنطقة والذي بدأ يتصاعد مؤخرا مشيرا إلى أن الدول العربية ترتبط بعلاقات قوية مع الصين وتعتبرها شريكا استراتيجيا مؤكدا "أننا نرحب بدخول بكين في ملفات المنطقة ليس فقط لأنها تتفهم قضايانا بشكل جيد ولكن أيضا لأنها دولة مهمة يجب أخذ مواقفها بالاعتبار". (النهاية)

م ف م / ر ج



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