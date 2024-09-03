طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها احتجاجا على فرض لندن عقوبات ضدها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 3 – 9 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران احتجاجا على فرض لندن عقوبات ضد ثلاثة مواطنين إيرانيين وإحدى الجهات العسكرية الإيرانية.
وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أنه تم خلال هذا الاستدعاء إبلاغ القائم بأعمال السفارة البريطانية باحتجاج طهران على العقوبات الأخيرة والتي "تتعارض مع السياسات والرغبة البريطانية المعلنة في التعاون مع طهران".
وكانت لندن فرضت عقوبات على وحدة القوات الخاصة في (فيلق القدس) التابعة للحرس الثوري الإيراني اضافة الى عدة أشخاص "لتورطهم بأعمال تهدف إلى زعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى في الشرق الأوسط". (النهاية)
م و / ر ج
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