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طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها احتجاجا على فرض لندن عقوبات ضدها

9/3/2024 3:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 3 – 9 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران احتجاجا على فرض لندن عقوبات ضد ثلاثة مواطنين إيرانيين وإحدى الجهات العسكرية الإيرانية.
وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أنه تم خلال هذا الاستدعاء إبلاغ القائم بأعمال السفارة البريطانية باحتجاج طهران على العقوبات الأخيرة والتي "تتعارض مع السياسات والرغبة البريطانية المعلنة في التعاون مع طهران".
وكانت لندن فرضت عقوبات على وحدة القوات الخاصة في (فيلق القدس) التابعة للحرس الثوري الإيراني اضافة الى عدة أشخاص "لتورطهم بأعمال تهدف إلى زعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى في الشرق الأوسط". (النهاية)

م و / ر ج



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