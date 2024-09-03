اربعة جرحى في غارة للاحتلال الاسرائيلي بجنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 3 – 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ان غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مركبا) في جنوب لبنان ادت الى إصابة اربعة اشخاص بجروح.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طيران
الاحتلال أغار على مرتفعات (جبل الريحان) في الجنوب بصاروخين من نوع جو - ارض وكذلك على أطراف بلدة (عيتا الشعب).
واشارت الوكالة الى ان صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء الجنوب وسقط في احراج بلدة (علما الشعب) ما ادى الى اندلاع حريق كبير أتى على مساحات واسعة من الاشجار.
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) اعلانها في بيانات متفرقة استهداف "قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع (الراهب) بقذائف المدفعية" اضافة الى "تدمير المنظومات الفنية" في موقع (العاصي) واستهداف انتشار للجنود في محيط مواقع (السماقة والرادار وبركة ريشا). (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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