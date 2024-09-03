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اربعة جرحى في غارة للاحتلال الاسرائيلي بجنوب لبنان

9/3/2024 3:37:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 – 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ان غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مركبا) في جنوب لبنان ادت الى إصابة اربعة اشخاص بجروح.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طيران الاحتلال أغار على مرتفعات (جبل الريحان) في الجنوب بصاروخين من نوع جو - ارض وكذلك على أطراف بلدة (عيتا الشعب).
واشارت الوكالة الى ان صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء الجنوب وسقط في احراج بلدة (علما الشعب) ما ادى الى اندلاع حريق كبير أتى على مساحات واسعة من الاشجار.
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) اعلانها في بيانات متفرقة استهداف "قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع (الراهب) بقذائف المدفعية" اضافة الى "تدمير المنظومات الفنية" في موقع (العاصي) واستهداف انتشار للجنود في محيط مواقع (السماقة والرادار وبركة ريشا). (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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