الأسبوع الثقافي العماني في الكويت يستهل فعالياته في مكتبة الكويت الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الاسبوع الثقافي العماني في الكويت بافتتاح معرض
للكتب اضافة لحفل موسيقي أحيته عازفة التشيلو العمانية مريم المنجية والعازف يعقوب العاصمي.
وقال امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل في كلمته خلال حفل الافتتاح في مكتبة الكويت الوطنية إن "الحديث عن سلطنة عمان هو حديث الذات للذات والكويت عن الكويت حديث التاريخ عن التاريخ والادب عن الادب والثقافة عن الثقافة".
واشار الزامل الى الاتفاقية الثقافية الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان التي وقعت في فبراير 1974 وتتجدد تلقائيا كل خمسة أعوام.
وأضاف ان "الحب الصادق والادب الشاهق قد تمددت جذوره في الوجدان الكويتي العماني واصبح لهذا الود الصافي شخصيات نمطية تتحدث عن ذاتها وذكرياتها لتعزز العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين".
وقال ان المتتبع للثقافة العمانية والادب العماني يجده حاضرا في كل المحافل المحلية والخليجية والعربية والدولية ويسير بخطوات عمانية عربية اصيلة و"دليلنا هذه الليالي الفنية والادبية والفكرية التي يترجمها اسبوع عمان الثقافي".
واكد ان دولة الكويت بصرحها الثقافي المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب تمد الجسور الثقافية وتمد الطرق الادبية لتتواصل بلغة الفن والشعر والحب والادب مع شعوب العالم.
بدوره قال سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي في كلمة مماثلة ان انعقاد الاسبوع الثقافي العماني في دولة الكويت يأتي ليضيف لبنة اخرى في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
واكد الخروصي ان لهذه العلاقات جذورا قديمة تمتد لقرون من التواصل الحضاري عبر مياه الخليج العربي حيث كانت تمخر عباب هذا الخليج السفن العمانية والكويتية وتنتقل بين موانئه ومنها الى مختلف بحار العالم وشطآنه كما تنتقل بواسطة القوافل عبر رمال شبه الجزيرة العربية وسهولها وصحاريها حاملة معها مشاعل العلم والحضارة بالتزامن مع نقل البضائع التجارية.
وذكر ان الاسبوع الثقافي العماني الذي انطلق اليوم يزخر بفعاليات تنظمها السفارة العمانية بالمشاركة والتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.
واشار الى جدول فعاليات الاسبوع التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل مبينا ان جدول اليوم الثلاثاء يشمل افتتاح معرض للكتب يضم اصدارت المجلس الوطني والجمعية العمانية للكتاب والادباء وسفارة سلطنة عمان الى جانب امسية موسيقية من تقديم العازفين مريم المنجية ويعقوب العاصمي.
وقال ان برنامج اليوم الثاني غدا الاربعاء يشمل ندوة فكرية عن العلاقات الكويتية العمانية المبكرة يتحدث فيها محاضران متخصصان في هذا الشأن وهما الدكتور محسن الكندي والكاتبة الاء المنصور حول اهم هذه المحطات وتجلياتها التاريخية والثقافية كما يشهد اليوم الثاني امسية شعرية للشاعرين العمانيين بدرية البدري ويوسف الكمالي والكويتي فيصل العنزي.
وقال ان يوم الخميس وهو اخر ايام فعاليات الاسبوع الفعاليات ستقام محاضرة للباحث العماني الدكتور سعيد الصقلاوي عن فنون العمارة مع التركيز على العمارة المحصنة.(النهاية)
ش ه د / ط أ ب
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