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حضارات اليمن مستودعات للذخائر - جريدة الوطن السعودية

9/3/2024 3:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) سقط عدد من الضحايا في انفجار داخل أحد الأحياء الشعبية في العاصمة صنعاء تبعته إصابات في بعض صفوف العصابات الحوثية الإرهابية، وكل ذلك يأتي نتيجة لاستغلال عناصر الحوثيين للأحياء الشعبية القديمة والتاريخية وتحويلها إلى مراكز ومستودعات لذخائر وألغام ومتفجرات خاصة لهم.
وقال مصدر في العاصمة صنعاء إن انفجارا كبيرا حدث في منزل قديم داخل العاصمة صنعاء تسبب في سقوط ومقتل عدد من الموجودين من المشرفين الحوثيين، ولوحظ عمل سياج أمني من المشرفين الحوثيين بعد قرابة ساعة من الانفجار بعد توافد عدد من سكان الحي المجاورين، الذين أفادوا بأن هذا المنزل مهجور منذ سنوات طويلة جدا.
استغلال الأحياء الشعبية
بين المصدر أن عصابات الحوثي قامت قبل عدة سنوات بهدم منزلين مجاورين له، وتسويرهما وتشبيكهما والاستفادة من منزل في محيطهما مكون من قرابة خمسة أدوار ومساحات داخلية كبيرة، حيث فرغ بالكامل كمستودعات لذخائر وألغام ومتفجرات، وتم وضع حراسات له، وأضاف أن عناصر الحوثيين استغلوا الأحياء الشعبية القديمة والتاريخية وحولوها إلى مراكز ومستودعات خاصة لهم، وهو الأمر الذي رفضه السكان المجاورون باعتبار ذلك يشكل خطرا على حياتهم ومنازلهم، كما أنهم استولوا على تلك المواقع بالقوة دون أذن أو علم الملاك لتلك المنازل.
خطر يهدد السكان
ذكر المصدر أن الحوثيين يحرصون على وضع مستودعات للأسلحة والمتفجرات والأجهزة داخل الأحياء السكنية مهددين بذلك حياة الجميع للخطر، كما يقوم الحوثيون بإغلاق بعض الطرق والممرات وتحويلها لخدماتهم الخاصة وإجبار المواطنين على البحث عن بدائل أخرى، وأوضح أن هناك عدة انفجارات شهدتها العاصمة صنعاء خلال فترات سابقة في بعض المستودعات المخزنة بأسلحة ومتفجرات الحوثيين، وأن الحوثيين رفضوا الاستماع لمطالب المواطنين وشكاواهم حيال وجود تلك المستودعات، وأيضا الإزعاجات المتكررة وإطلاق النار شبه اليومي، مع إغلاق الطرق المتواصل وتشكيل نقاط أمنية تضايق الناس وتمنع حرية تحركاتهم وسهولة وصولهم إلى منازلهم.
تدمير حضارات اليمن
أكد المصدر أن الحوثيين دمروا حضارات اليمن القديمة وتاريخها، وذلك باستيلائهم على القرى التاريخية والأثرية القديمة، حيث هدموا منازل وقصورا وحصونا يعود البعض منها إلى أكثر من 1000 عام، ونسفوا ماضي وتاريخ وإرث وموروث اليمن القديم، وأدخلوا معداتهم لهدم تلك الحضارة وتحويل الباقي منها إلى مستودعات للرصاص والبارود.
انتهاكات الحوثي على الآثار والمعالم التاريخية:
تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة. هدم بعض المنازل لدخول العربات الكبيرة. سقوط بعض المنازل بسبب الانفجارات.

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