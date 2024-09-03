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جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي

9/3/2024 3:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446هـ، هما برنامجان بنظام التعليم الاعتيادي (دكتوراه الفلسفة في القانون، والماجستير في الصحة العامة)، وبرنامج بنظام التعليم المستمر (ماجستير الآداب في العلوم السياسية)، وبرنامج تنفيذي (الماجستير التنفيذي في القانون الضريبي).
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن التقديم على هذه البرامج عن طريق بوابة القبول الالكتروني عبر الرابط يبدأ الثلاثاء القادم بتاريخ 14/3/1446هـ الموافق 17/9/2024م وحتى نهاية دوام يوم الأحد 26/3/1446هـ الموافق 29/9/2024م.
وأبان أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا قد تم تطويرها وفقاً لسياسات القبول الجديدة لجامعة الملك سعود المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحولها وفقاً لنظامها الأساس "مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح"؛ وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.

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