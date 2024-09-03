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إتاحة إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

9/3/2024 3:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني السعودي 94، للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، بشكل إلكتروني ، وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين اعتباراً من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2024. ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات. ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بجميع مناطق المملكة.

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