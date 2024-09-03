حظر الصيد بمحمية الملك عبدالعزيز

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، عن حظر الصيد داخل نطاق حدود محميتها؛ وذلك لمراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، بما يتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)).
وأكدت أنه يحظر بشكلٍ دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية - بما فيها الطيور - خاصةً المهددة منها بالانقراض، محذرة من رصد أي مخالفات في هذا الاتجاه، مبينة أنَّ فرقها الميدانية ستتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدةً أنَّ من يخالف ذلك سيعرّض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا.
ويتسق تحذير الصيد داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مع إعلان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بدء موسم الصيد في المملكة من سبتمبر 2024 إلى نهاية يناير المُقبل من العام الميلادي الجديد 2025.
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