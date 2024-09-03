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حظر الصيد بمحمية الملك عبدالعزيز

9/3/2024 3:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، عن حظر الصيد داخل نطاق حدود محميتها؛ وذلك لمراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، بما يتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)).
وأكدت أنه يحظر بشكلٍ دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية - بما فيها الطيور - خاصةً المهددة منها بالانقراض، محذرة من رصد أي مخالفات في هذا الاتجاه، مبينة أنَّ فرقها الميدانية ستتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدةً أنَّ من يخالف ذلك سيعرّض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا.
ويتسق تحذير الصيد داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مع إعلان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بدء موسم الصيد في المملكة من سبتمبر 2024 إلى نهاية يناير المُقبل من العام الميلادي الجديد 2025.

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