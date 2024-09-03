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إعادة تأهيل 3 ملايين م2 من غابات عسير

9/3/2024 3:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن عدد الغابات في المملكة بلغ 857 غابة بمساحة 2.727.341 هكتارا، في وقت بلغت مساحة الغابات التي أعيد تأهيليها بمنطقة عسير 3.775.043 م2، وعدد التراخيص التي تم إصدارها لجمع بذور المانجروف للجهات الخاصة والعامة 15 ترخيصا.
توفير الممكنات
وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في 2022، خطة إستراتيجية لتطوير وتأهيل أراضي الغطاء النباتي، منها المراعي الطبيعية، والمتنزهات الوطنية، والغابات والتي تشكل أكثر من 70 % من مساحة المملكة، وذلك من خلال توفير الممكنات، وتنفيذ البرامج وتعزيز الشراكات لتنمية الغطاء النباتي واستدامته، والحد من آثار التصحر، إضافة إلى ذلك يعمل المركز على تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء من خلال 7 مبادرات، بالإضافة إلى دراسات السعودية الخضراء لتحقيق 10 مليار شجرة.
وتم من خلال المركز إعادة تأهيل غابات جبل غلامة في تنومه بمنطقة عسير - المرحـــلـــة اولى بقيمة 4.968.000 ريال، و إعادة تأهيل غابات جبل قرية آل مفرح بمركز السودة - المرحلة الأولى بقيمة 4.996.750 ريال، وبناء غرفة كهرباء بمحافظة بلجرشي بقيمة 31.050 ريال.
قيد التنفيذ
يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حاليا على إعادة تأهيل غابات جبل غلامة في تنومة – المرحلة الثانية - بنسبة إنجاز 84.24%، ومشروع تشجير السيل الكبير بالطائف بنسبة الإنجاز 49 %، وإنتاج وزراعة أشجار المانجروف جنوب البحر الأحمر (الصوارمة) بنسبة إنجاز 40 %.
مبادرات
مشروعات إنتاج الشتلات البرية
إنتاج 19.000.000 شتلة
مشروعات السعودية الخضراء
7.000.000 شتلة
تشجير متنزه الأحساء الوطني ((المرحلة الثانية))
مساحات ميدانية مع منظمة الفاو
1- مكة المكرمة 35.1 هكتارا
2- المدينة المنورة 2.535 هكتارا
3- الباحة 1.923هكتارا
4- جازان 446.5 هكتارا

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