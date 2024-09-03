Wednesday, 04 September 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


768 مخالفة يومية لأنشطة النقل البري

9/3/2024 3:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للنقل خلال شهر أغسطس الماضي 23.054 مخالفةً على أنشطة النقل البري، بواقع 768 مخالفة يوميا، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 10.300 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 41 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و6 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.
6 زيارات
نفذت الهيئة ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال الشهر، نتج عنها 231.644 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري؛ منها 231.644 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 1.346 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 3.738 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 6.717 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي تضمنت محطات قطار الرياض الشرق بالعاصمة الرياض، إضافة إلى محطة قطار الدمام، ومحطتي قطار الهفوف وبقيق بالمنطقة الشرقية، ومحطة قطار حائل والجوف.
نسبة الالتزام
أكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 94%، بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري 99% ، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية عمله، أو عدم التزامه بالاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لأنشطة النقل.
وذكرت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة، وتوجيه المركبات لنقل البضائع.

MENAFN03092024000089011017ID1108632578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث