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الذهب يتماسك فوق 2500 دولار

9/3/2024 3:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفضت أسعار الذهب، أمس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع تحول تركيز المتعاملين بالسوق إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن أي دلائل على مدى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2505.11 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد أن سجل أدنى مستوى له في جلسة 23 أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2537.30 دولاراً. ومن المتوقع أن يتم التداول على نطاق ضيق نتيجة إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات، وبيانات الوظائف الشاغرة ورواتب العاملين في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وتميل أسعار الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 69 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر واحتمالات بنسبة 31 % لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 28.64 دولاراً للأوقية لتلامس أدنى مستوى لها في غضون أسبوعين. وزاد البلاتين تقريباً 0.4 % إلى 929.75 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 969.02 دولاراً للأوقية. - رويترز

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