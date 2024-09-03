المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات الليبية

MENAFN - Alghad Newspaper)وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.48%، إلى 77.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية أمس الإثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، بمقدار 28 سنتًا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 73.55 دولارًا.



وقال وارين باترسون من آي.إن.جي: "يظل النفط تحت ضغط في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني. ولم تكن البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، التي جاءت أضعف من المتوقع، كافية لتخفيف هذه المخاوف".



وسجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس. كما سجلت الصين أمس الإثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وأعلنت أن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.

وأضاف باترسون: "من الواضح أن هذه التوترات بشأن الطلب تعوض تأثير تعطل الإمدادات من ليبيا".



وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس أمس الإثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، والذي انخفض إلى أقل من نصف مستواه المعتاد.



وذكرت البعثة أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة".



وأضافت: "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن تستكمل المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".



وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضًا في أنحاء البلاد.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارًا من يوم أمس.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلًا على 591 ألف برميل يوميًا بحلول 28 أغسطس، بعد أن كان نحو 959 ألف برميل يوميًا في 26 أغسطس. وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميًا في 20 يوليو.



ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدمًا على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.



وأظهر مسح لرويترز أمس الإثنين انخفاض إنتاج النفط العالمي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير.



وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة. وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم على إحدى الناقلتين.



كما أوقفت مصفاة "جازبروم نفت" الروسية في موسكو العمليات في إحدى وحداتها لإجراء إصلاحات. واندلع حريق يوم الأحد بعد ضربة بطائرة مسيرة للمصفاة التي عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام العام الماضي.- رويترز