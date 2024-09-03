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رفع سعر طن دقيق القمح الموحد 4.84 دينار

9/3/2024 3:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر أيلول الحالي، بمقدار 4.841 دينار، ليصبح سعره 167.88 دينار للطن الواحد، بدلاً من 163.039 دينار في شهر آب الماضي.


كما رفعت الوزارة وفق القرار رقم 106 لسنة 2024 سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر أيلول الحالي، بما قيمته 3.776 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 134.784 دينار بدلاً من 131.008 دينار في آب الماضي.


ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252.677 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، بدلاً من 252.806 في شهر آب الماضي، وبانخفاض 0.129 فلس للطن.


ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من شهر أيلول الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.


وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.


و أوضحت الوزارة أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن يؤثر على كلفة بيع الخبز للمستهلك،مؤكدة ان قرار رفع السعر يأتي ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريا.


وبينت انه عند خفض سعر الديزل يجري رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يجري تخفيض سعر الدقيق وبما لا يؤثر على كلفة الخبز، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
(بترا)

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