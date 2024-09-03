Wednesday, 04 September 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3,743 مليون دينار حجم الصادرات الصناعية خلال النصف الاول من العام

9/3/2024 3:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن أداء الصادرات الصناعية في النصف الأول من العام الحالي حملت مؤشرات ايجابية بالرغم من تراجع إجمالي المؤشرات الكلية للصادرات الصناعية بنسبة 6%، إلا أن أربعة قطاعات صناعية قد سجلت نمواً ملحوظا خلال نفس الفترة بعودتها لألقها المعهود، جاء ابرزها؛ قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والجلدية والمحيكات فضلاً عن النمو في قطاع البلاستيكية والمطاطية واستمرار نمو الصناعات الدوائية، ويعود تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية بشكل اساسي الى التقلبات السعرية والأحداث الاقليمية وخاصة العدوان على غزة وما تبعه من احداث اثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة داخل البحر الأحمر وجراء ارتباطها بقطاعات تأثرت بتلك الأحداث.


وبهذا الخصوص فقد أشار الجغبير إلى أهمية عودة صادرات الجلدية والمحيكات إلى مسارها التصاعدي بحجم إرتفاع قدّر ب 130 مليون دينار ولتصل لأكثر من 793 مليون دينار، نظراً لما تشكله من رافعة رئيسية لهيكل الصادرات الوطنية، هذا وبالإضافة إلى استمرارية المؤشر الإيجابي للصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية وتحقيقها نمواً بأكثر من 37 مليون دينار حيث وصلت صادراتها لأكثر من 386 مليون دينار ما يؤكد مستوى جودة المنتجات وسمعتها الإيجابية، وفيما يخص قطاع الصناعات العلاجية الذي لا يزال يثبت استمراريته في نوعيته وجودته العالية حيث وصلت قيمة الزيادة في صادراته ما يزيد عن 37 مليون دينار ولتصل إلى أكثر من 281 مليون دينار.


وذكر الجغبير بأن الصادرات على المستوى الجغرافي قد سجلت ارتفاعاً وتوسعاً في رقعة تواجدها على الخريطة العالمية حيث تجاوزت أكثر من 140 سوقاً حول العالم، والذي جاء مدفوعاً نتيجة انتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي، كان أبرزها في أسواق الدول العربية حيث سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 8% لتتجاوز قيمتها حاجز 1,584 مليون دينار، (معظمها في السوق السعودي والعراقي والإماراتي بما يقارب 1,024 مليون دينار) تليها أسواق أمريكا الشمالية والتي حققت نمواً بنسبة 12% لتتجاوز بذلك قيمتها أكثر من 1,111 مليون دينار، بالإضافة إلى دول شرق آسيا بقيمة صادرات بلغت حوالي 172 مليون دينار مسجلةً نمو بنسبة 17%، هذا ما يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الاردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية الغير مألوفة، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الاردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.


وبين الجغبير الأثر الإيجابي لهذه التطورات التي جاءت نتيجة لتوجيهات جلالته واهتمامه العميق وإيمانه بالصناعة الوطنية وإمكاناتها ضمن العديد من المستويات والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتؤكد الالتزام بتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر، وذكر الجغبير أنه مع استمرارية العمل والجهود المبذولة، فإن هذه التطورات ستشكل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر اشراقاً، حيث تفتح هذه التطورات فرص جديدة وتوفر إمكانيات غير محدودة، ومع ديمومة دعم الابتكار وتعزيز الجودة، يمكن أن تواصل الصادرات تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح أبواب جديدة للأسواق العالمية.
كما نوه الجغبير بوصول نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات لمستويات رفيعة لتبلغ نسبتها حوالي 42.6%، ما يعني مساهمتها الكبيرة والفعالة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الصعبة.

MENAFN03092024000072011014ID1108632502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث