تطوير السياحة الأردنية: نحو رؤية شاملة ومستدامة

من الواقع السياحة ودراسة الممكن وتطوير منظومة السياحة، ونظرًا للظروف المتتابعة والظروف الاستثنائية وضرورة إيجاد الحلول القابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وكون السياحة هي المحرك الاقتصادي والمورد الرئيسي والأسرع نموًا وتأثيرًا، أتقدم بعدد من الاقتراحات لتطوير السياحة وتنفيذها، وأوجزها في سبع نقاط رئيسية كحلول حقيقية قابلة للتنفيذ لإدارة الموارد والفرص السياحية وتنميتها وتطويرها، بما يخدم الواقع السياحي والاقتصادي والتنمية في الأردن.



العلامة التجارية والهوية البصرية:



يجب أن يكون هناك علامة تجارية وهوية بصرية جديدة للترويج العالمي، تحمل شعارًا يعكس هوية السياحة الأردنية والاقتصاد الأردني، ومدلولات مميزة وواضحة.

ولا يجب أن يقتصر التطوير على تغيير الشعارات أو ألوانها، بل ينبغي أن يتم ذلك ضمن خطة متكاملة ومترابطة. يجب أن يكون دور البرنامج هو حملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية، لتشمل السياحة، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، القوى البشرية، التكنولوجيا، والمشاريع البسيطة والصغيرة والمتوسطة، وكل ما لدى الأردن من فرص وإمكانيات.



كما يجب أن تكون هوية الأردن مميزة وشخصية اعتبارية للاقتصاد الأردني، وينبغي أن تحظى بالاهتمام الكبير حتى يمكن الوصول إلى شخصية أو علامة مميزة يصعب نسيانها، ويستطيع العملاء تمييزها وسط الآلاف من الوجهات والعلامات السياحية والاقتصادية والشركات والمنتجات الأخرى.



التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي:

-التسويق والترويج الإلكتروني يحتاج إلى جميع الخدمات والأنشطة والتفاعل والتواجد الإلكتروني، لأنه الأقرب وفي متناول يد كل شخص في العالم سواء على الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر.

ويمكن اعتباره الأقل تكلفة مقارنة بتكاليف الإعلانات التقليدية، وهو الأكثر فعالية ويمكن توجيهه للأسواق المستهدفة.



-إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي يقدم المنتج السياحي والخدمات السياحية والبكجات والعروض السياحية والتعريفية.

-التواجد في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمنصات الإلكترونية، وتنشيطها.



-التغطية الإعلامية وأنشطة العلاقات العامة مع الإعلام العالمي.

-التواجد في جميع الفعاليات العالمية بحملات ترويجية للأردن، والمهرجانات والبطولات والرياضة والثقافة العالمية.



تطوير الخدمات السياحية:

-تطوير جزء من منظومة السياحة بجعل جميع مكاتب السياحة قادرة على استقطاب السياحة الوافدة، وعدم تقييدها بنوع محدد أو فئات للترخيص، بل أن تصبح الرخصة موحدة لمكاتب السياحة.

وينبغي أن يكون هناك تنافس بينها، ويتم دعم المكاتب حسب الهدف المحدد، ويكون ذلك بمثابة مكافأة للمكاتب التي تستقطب أكبر عدد وتحقق الهدف، مما يمنحها مزايا خاصة وحوافز.



-تطوير المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية الأساسية من مبانٍ وخدمات طعام وشراب في المواقع السياحية التاريخية والطبيعية والجغرافية، مثل طريق الحج والسياحة الدينية. ويجب أن تكون المباني صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة المتجددة.



-إعادة إحياء شركة "الأجنحة الملكية" التابعة للملكية الأردنية لتكون شركة طيران منخفضة التكاليف، كما هو الحال في الطيران التركي وغيره من الشركات، أو ائتلاف شركات الطيران المحلية الخاصة مع الملكية الأردنية لإنشاء شركة منخفضة التكاليف.



-دعم الطاقة للمنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية ومقاصد سياحية.



-فتح الأسواق الجديدة وغير التقليدية مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مع تخصيص شركة الطيران منخفضة التكاليف والطيران العارض لتلك المناطق التي لا يوجد فيها طيران منتظم.



-نشر الثقافة السياحية في المجتمعات المحلية لتكون هي القوة البشرية وروح المكان السياحي، من خلال وجود دليل سياحي محلي وفرق سياحية ومقدمي الخدمات السياحية.



-تأسيس غرف السياحة على غرار غرف الصناعة وغرف التجارة في المحافظات، لتكون هناك غرفة سياحة الأردن وغرفة سياحة إقليم الشمال وغرفة سياحة المثلث الذهبي وغرفة سياحة الوسط.



استدامة السياحة:

-إنشاء صندوق السياحة للأزمات والتطوير والظروف الطارئة.



-تحقيق التوازن التجاري بين السياحة الصادرة والسياحة الوافدة.



-العمل على الخارطة السياحية الأردنية لتكون مخدومة بالكامل ووفق المعايير والخارطة العالمية، بحيث تكون متناسبة ومتناسقة ومنافسة.



-وضع برامج سياحية واضحة ومحددة ضمن باقات مناسبة للفئات الاجتماعية والاقتصادية، سواء للسياحة الداخلية أو العربية أو العالمية، وإعادة رسم البرامج السياحية.



-تطوير واستحداث الإعلام السياحي ليكون الذراع الإعلامي للسياحة والاستثمار والاقتصاد، محليًا وعالميًا وعربيًا.



تطوير البنية التحتية:



-إنشاء القرى السياحية البيئية في جميع محافظات المملكة، لتكون أسواقًا تجارية ومتنفسات سياحية. وإنشاؤها في المواقع التجارية كأسواق والمواقع السياحية التاريخية والطبيعية.

وستعكس هذه القرى التراث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر فرص العمل بمعدل 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

وستحقق أيضًا تنمية اقتصادية للمواقع، وتسهم في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج العام، وتكون نواة لاستقطاب الاستثمارات، كما ستستقطب السياحة الداخلية والسياحة الوافدة، وتساهم في استحداث مشاريع جديدة ورفع مستوى السياحة وتنويع البرامج السياحية.



-إنشاء مطار البترا الدولي، ليكون متخصصًا كمطار سياحي صديق للبيئة، ولتكون البترا "عاصمة السياحة"، حيث تستفيد المنطقة بأكملها من اسم البترا للترويج. وأعتقد أن وجود مطار البترا سيكون أكثر جذبًا للسياحة والاستثمارات في الجنوب، وسيكون له أثر في الاستثمار في الجنوب ومحافظاته مثل الطفيلة والكرك والشوبك ومعان.

وسيساهم ذلك في إنشاء رحلات جوية سياحية سريعة ومباشرة ومستدامة للأردن والبترا، ويجعل الأردن مركز السياحة الرئيسي في المنطقة، بالإضافة إلى تسويق وترويج الأردن بمجرد وجود الاسم في المطارات والخارطة الجوية العالمية.



-تعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد (E-Learning)، مما سيساهم في استقطاب الطلبة سواء في مراحل التعليم الجامعي أو الدورات المتخصصة، ويحقق إيرادات سياحية إضافية للجامعات ومراكز التدريب. كما سيحقق أعلى نسبة لاستقطاب الطلبة سواء لفترات محددة لتقديم الامتحانات أو التخرج أو غيرها. وبهذا النظام، سيحقق الأردن مركزًا تعليميًا مميزًا في المنطقة ويساهم في الترويج والتسويق السياحي.



-التركيز على السياحة الدينية وسياحة العائلة، حيث أن المنافسة السياحية في المنطقة تركز على "سياحة الترفيه" التي تستهدف فئات عمرية محددة وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة. السياحة العائلية ستكون جذابة لفئات أكبر وعدد أكبر من السياح، وبهذا سيتميز الأردن في هذا النوع من السياحة، وستكون هناك حاجة لتوفير الخدمات السياحية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلات.



- ينبغي أن يشمل تركيز السياحة الدينية جميع الطوائف وليس طائفة محددة، مع توفير الخدمات الرئيسية من مرافق وخدمات الطعام والشراب على مسارات الحج المسيحي، إضافة إلى مسارات الصحابة والفتح الإسلامي والمواقع الدينية الأخرى، لتكون خارطة مهمة وجاذبة، والاستفادة من جميع المواقع السياحية التي لم تُستغل بعد رغم أهميتها.



ترويج الأردن:



الاستخدام الأمثل للتسويق والترويج والعلاقات العامة. نحن بحاجة إلى رسم صورة وهوية وانطباع عن الأردن. وكلنا نتفق على أن الاقتصاد الأردني مترابط ويتأثر ببعضه. وبما أن هناك تسويقًا سياحيًا وتجاريًا، يجب أن تكون هناك جملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.



-إعادة هيكلة منظومة السياحة وتطويرها سواء إداريًا أو في الأنظمة والتعليمات والإجراءات والاشتراطات والكوادر، وإضافة دماء جديدة بفكر ورؤى جديدة للقطاع السياحي وتوفير الفرص.

ويجب تشجيع القطاع السياحي بالدعم المميز وتحديث آليات العمل لتتناسب مع الأسواق والتطور التكنولوجي، والاستقطاب الأمثل للسياحة.



-العودة إلى النقطة الأولى وهي الهوية البصرية وشعار السياحة والاستثمار، والهوية الموحدة لتسويق وترويج الأردن بكافة القطاعات الاقتصادية لتكون هوية واضحة ومميزة وعلامة تجارية فارقة ومميزة لأي منتجات أو خدمات أردنية.



-استثمار الزيارات الرسمية مثل "زيارة دولة"، التي لها تأثير وزخم إعلامي مميز بوجود الحضور الملكي. وهنا أدعو إلى تسويق وترويج الأردن قبل وأثناء وبعد الزيارات، التي تأخذ صدى إعلاميًا وتفاعلًا مميزًا.

وهنا أعني الإعلام في الدول المستضيفة والمواقع الإعلامية والإخبارية، إضافة إلى التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأردن والفرص السياحية والتاريخية والاستثمار .

وبذلك نحقق أعلى انتشار وأكثر فعالية ومتابعة مميزة، واستمرار الترويج حتى بعد الزيارات. كما يجب أن يكون للقطاع السياحي وغيره من القطاعات الأخرى حضور في جميع الأنشطة الخارجية من زيارات صناعية أو تجارية أو ثقافية أو رياضية، لاستقطاب جميع الاهتمامات والوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمعات.



-إعداد "صندوق الابتكار" لاستقطاب الدراسات والبحوث الجامعية والطلابية والباحثين المستقلين والشركات والأفراد. ليشمل الابتكارات في قطاع السياحة سواء في الخدمات أو المنتجات أو الفعاليات أو الأفكار، ليكون مستودعًا للأفكار واختيار المشاريع الأنسب لتنفيذها وحماية حقوق الملكية الفكرية لمقدميها، أو استقطاب استثمارات وتحويل الأفكار إلى خطط ومشاريع أو دراسات لاتخاذ القرار الصحيح بما يتناسب مع الواقع والمستقبل.



نهج جديد في إدارة السياحة:



يجب أن تدار خطط واستراتيجيات السياحة بانطلاقة جديدة ونهج جديد في العمل السياحي والعقلية السياحية ومنظومة السياحة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية. أصبح التفكير خارج الصندوق ضرورة، والعمل بالبرغماتية وإدارة الأهداف والأزمات لتحقيق معادلة حقيقية قابلة للتطبيق والتنفيذ الفوري، فلا نملك ترف الوقت.



يجب أن تكون هناك خطط واستراتيجيات جديدة قابلة للتنفيذ، مثل:

- إعادة هيكلة منظومة السياحة والاستثمار.

-إدارة براغماتية وإدارة الأهداف والابتعاد عن البيروقراطية.

- شراكة المجتمعات المحلية من كافة فئات المجتمع.



وهذا ما نحتاجه من وجهة نظري لتطوير وتحديث الواقع السياحي الأردني. إن الخطوات اليوم تهدف إلى ثبات واستمرارية تطوير وتحديث الحركة السياحية وتنمية القطاع السياحي والاستثمارات السياحية. شراكة المجتمعات المحلية ضرورية لأنها جزء من هوية المكان وتراثه.



ويطول الشرح والتفاصيل، وفي كل نقطة الكثير من الحيثيات القابلة للتطبيق، ولا تحتاج إلى ميزانية ضخمة. و وستكون هذه الخطوات محفزًا ومشجعًا للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإدارة المالية والإدارة الاستراتيجية والعملية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ذات تأثير مباشر.