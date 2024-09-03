تطوير السياحة الأردنية: نحو رؤية شاملة ومستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
* نضال ملو العين
من الواقع السياحة ودراسة الممكن وتطوير منظومة السياحة، ونظرًا للظروف السياحية المتتابعة والظروف الاستثنائية وضرورة إيجاد الحلول القابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وكون السياحة هي المحرك الاقتصادي والمورد الرئيسي والأسرع نموًا وتأثيرًا، أتقدم بعدد من الاقتراحات لتطوير السياحة وتنفيذها، وأوجزها في سبع نقاط رئيسية كحلول حقيقية قابلة للتنفيذ لإدارة الموارد والفرص السياحية وتنميتها وتطويرها، بما يخدم الواقع السياحي والاقتصادي والتنمية في الأردن.
العلامة التجارية والهوية البصرية:
يجب أن يكون هناك علامة تجارية وهوية بصرية جديدة للترويج العالمي، تحمل شعارًا يعكس هوية السياحة الأردنية والاقتصاد الأردني، ومدلولات مميزة وواضحة.
ولا يجب أن يقتصر التطوير على تغيير الشعارات أو ألوانها، بل ينبغي أن يتم ذلك ضمن خطة متكاملة ومترابطة. يجب أن يكون دور البرنامج هو حملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية، لتشمل السياحة، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، القوى البشرية، التكنولوجيا، والمشاريع البسيطة والصغيرة والمتوسطة، وكل ما لدى الأردن من فرص وإمكانيات.
كما يجب أن تكون هوية الأردن مميزة وشخصية اعتبارية للاقتصاد الأردني، وينبغي أن تحظى بالاهتمام الكبير حتى يمكن الوصول إلى شخصية أو علامة مميزة يصعب نسيانها، ويستطيع العملاء تمييزها وسط الآلاف من الوجهات والعلامات السياحية والاقتصادية والشركات والمنتجات الأخرى.
التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي:
-التسويق والترويج الإلكتروني يحتاج إلى جميع الخدمات والأنشطة والتفاعل والتواجد الإلكتروني، لأنه الأقرب وفي متناول يد كل شخص في العالم سواء على الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر.
ويمكن اعتباره الأقل تكلفة مقارنة بتكاليف الإعلانات التقليدية، وهو الأكثر فعالية ويمكن توجيهه للأسواق المستهدفة.
-إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي يقدم المنتج السياحي والخدمات السياحية والبكجات والعروض السياحية والتعريفية.
-التواجد في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمنصات الإلكترونية، وتنشيطها.
-التغطية الإعلامية وأنشطة العلاقات العامة مع الإعلام العالمي.
-التواجد في جميع الفعاليات العالمية بحملات ترويجية للأردن، والمهرجانات والبطولات والرياضة والثقافة العالمية.
تطوير الخدمات السياحية:
-تطوير جزء من منظومة السياحة بجعل جميع مكاتب السياحة قادرة على استقطاب السياحة الوافدة، وعدم تقييدها بنوع محدد أو فئات للترخيص، بل أن تصبح الرخصة موحدة لمكاتب السياحة.
وينبغي أن يكون هناك تنافس بينها، ويتم دعم المكاتب حسب الهدف المحدد، ويكون ذلك بمثابة مكافأة للمكاتب التي تستقطب أكبر عدد وتحقق الهدف، مما يمنحها مزايا خاصة وحوافز.
-تطوير المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية الأساسية من مبانٍ وخدمات طعام وشراب في المواقع السياحية التاريخية والطبيعية والجغرافية، مثل طريق الحج والسياحة الدينية. ويجب أن تكون المباني صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة المتجددة.
-إعادة إحياء شركة "الأجنحة الملكية" التابعة للملكية الأردنية لتكون شركة طيران منخفضة التكاليف، كما هو الحال في الطيران التركي وغيره من الشركات، أو ائتلاف شركات الطيران المحلية الخاصة مع الملكية الأردنية لإنشاء شركة منخفضة التكاليف.
-دعم الطاقة للمنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية ومقاصد سياحية.
-فتح الأسواق الجديدة وغير التقليدية مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مع تخصيص شركة الطيران منخفضة التكاليف والطيران العارض لتلك المناطق التي لا يوجد فيها طيران منتظم.
-نشر الثقافة السياحية في المجتمعات المحلية لتكون هي القوة البشرية وروح المكان السياحي، من خلال وجود دليل سياحي محلي وفرق سياحية ومقدمي الخدمات السياحية.
-تأسيس غرف السياحة على غرار غرف الصناعة وغرف التجارة في المحافظات، لتكون هناك غرفة سياحة الأردن وغرفة سياحة إقليم الشمال وغرفة سياحة المثلث الذهبي وغرفة سياحة الوسط.
استدامة السياحة:
-إنشاء صندوق السياحة للأزمات والتطوير والظروف الطارئة.
-تحقيق التوازن التجاري بين السياحة الصادرة والسياحة الوافدة.
-العمل على الخارطة السياحية الأردنية لتكون مخدومة بالكامل ووفق المعايير والخارطة العالمية، بحيث تكون متناسبة ومتناسقة ومنافسة.
-وضع برامج سياحية واضحة ومحددة ضمن باقات مناسبة للفئات الاجتماعية والاقتصادية، سواء للسياحة الداخلية أو العربية أو العالمية، وإعادة رسم البرامج السياحية.
-تطوير واستحداث الإعلام السياحي ليكون الذراع الإعلامي للسياحة والاستثمار والاقتصاد، محليًا وعالميًا وعربيًا.
تطوير البنية التحتية:
-إنشاء القرى السياحية البيئية في جميع محافظات المملكة، لتكون أسواقًا تجارية ومتنفسات سياحية. وإنشاؤها في المواقع التجارية كأسواق والمواقع السياحية التاريخية والطبيعية.
وستعكس هذه القرى التراث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر فرص العمل بمعدل 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.
وستحقق أيضًا تنمية اقتصادية للمواقع، وتسهم في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج العام، وتكون نواة لاستقطاب الاستثمارات، كما ستستقطب السياحة الداخلية والسياحة الوافدة، وتساهم في استحداث مشاريع جديدة ورفع مستوى السياحة وتنويع البرامج السياحية.
-إنشاء مطار البترا الدولي، ليكون متخصصًا كمطار سياحي صديق للبيئة، ولتكون البترا "عاصمة السياحة"، حيث تستفيد المنطقة بأكملها من اسم البترا للترويج. وأعتقد أن وجود مطار البترا سيكون أكثر جذبًا للسياحة والاستثمارات في الجنوب، وسيكون له أثر في الاستثمار في الجنوب ومحافظاته مثل الطفيلة والكرك والشوبك ومعان.
وسيساهم ذلك في إنشاء رحلات جوية سياحية سريعة ومباشرة ومستدامة للأردن والبترا، ويجعل الأردن مركز السياحة الرئيسي في المنطقة، بالإضافة إلى تسويق وترويج الأردن بمجرد وجود الاسم في المطارات والخارطة الجوية العالمية.
-تعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد (E-Learning)، مما سيساهم في استقطاب الطلبة سواء في مراحل التعليم الجامعي أو الدورات المتخصصة، ويحقق إيرادات سياحية إضافية للجامعات ومراكز التدريب. كما سيحقق أعلى نسبة لاستقطاب الطلبة سواء لفترات محددة لتقديم الامتحانات أو التخرج أو غيرها. وبهذا النظام، سيحقق الأردن مركزًا تعليميًا مميزًا في المنطقة ويساهم في الترويج والتسويق السياحي.
-التركيز على السياحة الدينية وسياحة العائلة، حيث أن المنافسة السياحية في المنطقة تركز على "سياحة الترفيه" التي تستهدف فئات عمرية محددة وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة. السياحة العائلية ستكون جذابة لفئات أكبر وعدد أكبر من السياح، وبهذا سيتميز الأردن في هذا النوع من السياحة، وستكون هناك حاجة لتوفير الخدمات السياحية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلات.
- ينبغي أن يشمل تركيز السياحة الدينية جميع الطوائف وليس طائفة محددة، مع توفير الخدمات الرئيسية من مرافق وخدمات الطعام والشراب على مسارات الحج المسيحي، إضافة إلى مسارات الصحابة والفتح الإسلامي والمواقع الدينية الأخرى، لتكون خارطة مهمة وجاذبة، والاستفادة من جميع المواقع السياحية التي لم تُستغل بعد رغم أهميتها.
ترويج الأردن:
الاستخدام الأمثل للتسويق والترويج والعلاقات العامة. نحن بحاجة إلى رسم صورة وهوية وانطباع عن الأردن. وكلنا نتفق على أن الاقتصاد الأردني مترابط ويتأثر ببعضه. وبما أن هناك تسويقًا سياحيًا وتجاريًا، يجب أن تكون هناك جملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.
-إعادة هيكلة منظومة السياحة وتطويرها سواء إداريًا أو في الأنظمة والتعليمات والإجراءات والاشتراطات والكوادر، وإضافة دماء جديدة بفكر ورؤى جديدة للقطاع السياحي وتوفير الفرص.
ويجب تشجيع القطاع السياحي بالدعم المميز وتحديث آليات العمل لتتناسب مع الأسواق والتطور التكنولوجي، والاستقطاب الأمثل للسياحة.
-العودة إلى النقطة الأولى وهي الهوية البصرية وشعار السياحة والاستثمار، والهوية الموحدة لتسويق وترويج الأردن بكافة القطاعات الاقتصادية لتكون هوية واضحة ومميزة وعلامة تجارية فارقة ومميزة لأي منتجات أو خدمات أردنية.
-استثمار الزيارات الرسمية مثل "زيارة دولة"، التي لها تأثير وزخم إعلامي مميز بوجود الحضور الملكي. وهنا أدعو إلى تسويق وترويج الأردن قبل وأثناء وبعد الزيارات، التي تأخذ صدى إعلاميًا وتفاعلًا مميزًا.
وهنا أعني الإعلام في الدول المستضيفة والمواقع الإعلامية والإخبارية، إضافة إلى التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأردن والفرص السياحية والتاريخية والاستثمار .
وبذلك نحقق أعلى انتشار وأكثر فعالية ومتابعة مميزة، واستمرار الترويج حتى بعد الزيارات. كما يجب أن يكون للقطاع السياحي وغيره من القطاعات الأخرى حضور في جميع الأنشطة الخارجية من زيارات صناعية أو تجارية أو ثقافية أو رياضية، لاستقطاب جميع الاهتمامات والوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمعات.
-إعداد "صندوق الابتكار" لاستقطاب الدراسات والبحوث الجامعية والطلابية والباحثين المستقلين والشركات والأفراد. ليشمل الابتكارات في قطاع السياحة سواء في الخدمات أو المنتجات أو الفعاليات أو الأفكار، ليكون مستودعًا للأفكار واختيار المشاريع الأنسب لتنفيذها وحماية حقوق الملكية الفكرية لمقدميها، أو استقطاب استثمارات وتحويل الأفكار إلى خطط ومشاريع أو دراسات لاتخاذ القرار الصحيح بما يتناسب مع الواقع والمستقبل.
نهج جديد في إدارة السياحة:
يجب أن تدار خطط واستراتيجيات السياحة بانطلاقة جديدة ونهج جديد في العمل السياحي والعقلية السياحية ومنظومة السياحة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية. أصبح التفكير خارج الصندوق ضرورة، والعمل بالبرغماتية وإدارة الأهداف والأزمات لتحقيق معادلة حقيقية قابلة للتطبيق والتنفيذ الفوري، فلا نملك ترف الوقت.
يجب أن تكون هناك خطط واستراتيجيات جديدة قابلة للتنفيذ، مثل:
- إعادة هيكلة منظومة السياحة والاستثمار.
-إدارة براغماتية وإدارة الأهداف والابتعاد عن البيروقراطية.
- شراكة المجتمعات المحلية من كافة فئات المجتمع.
وهذا ما نحتاجه من وجهة نظري لتطوير وتحديث الواقع السياحي الأردني. إن الخطوات اليوم تهدف إلى ثبات واستمرارية تطوير وتحديث الحركة السياحية وتنمية القطاع السياحي والاستثمارات السياحية. شراكة المجتمعات المحلية ضرورية لأنها جزء من هوية المكان وتراثه.
ويطول الشرح والتفاصيل، وفي كل نقطة الكثير من الحيثيات القابلة للتطبيق، ولا تحتاج إلى ميزانية ضخمة. و وستكون هذه الخطوات محفزًا ومشجعًا للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإدارة المالية والإدارة الاستراتيجية والعملية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ذات تأثير مباشر.
MENAFN03092024000072011014ID1108632501