أورنج الأردن تسجل المشاركة الأضخم في مؤتمر ومعرض سوفكس الأردن 2024



وجددت أورنج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس الأردن،والتي وقعها عن المؤتمر نائب رئيس مجلس الإدارة، العميد المهندس أيمن أحمد البطران، وعن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي فيليب منصور بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في الشركة.



وبموجب الاتفاقية، قدمت أورنج الأردن لمعرض ومؤتمر "سوفكس 2024" مجموعة متكاملة من الحلول وخدمات الاتصالات والتي شملت خدمات الإنترنت للموبايل بتقنية الجيل الخامس والواي فاي لجميع فعاليات وأنشطة وزوار المعرض، ما عزز من تجربتهم التي استكشفوا من خلالها التطورات التي يشهدها عالم التكنولوجيا الأمنية.



وشكل جناح أورنج مساحة للتفاعل مع الزوار والشركات والقطاعات المختلفة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من منتجات وخدمات الاتصالات المتقدمة تكنولوجياً، فضلاً عن الحلول الأمنية التي توفرها لمشتركيها وزبائنها والمعتمدة على بنيتها التحتية الأكثر تقدماً وما تتمتع به من درجات أمان عالية وسرعات غير مسبوقة في السوق المحلي.



وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة معرض سوفكس، العميد المهندس أيمن أحمد البطران، بمساهمة أورنج الأردن في قطاع الاتصالات المحلي، بالنظر إلى دورها في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتسقة مع الاتجاهات العالمية إلى السوق الأردني.

كما تقدم بالشكر إلى الشركة لدعمها معرض سوفكس كشريك استراتيجي على امتداد السنوات الماضية انطلاقاً من إيمانها بأن الحلول التكنولوجية الأمنية جزء لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي خصوصاً في ظل تطورها المتسارع خلال السنوات القليلة الماضية.



وأوضح الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 20 عاماً مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتي تعد مصدراً للفخر في الشركة، كما تنسجم بصورة كبيرة مع حرص أورنج على أن تكون جزءاً من الأحداث الوطنية الهامة التي تعزز من مكانة الأردن كملتقى للتطورات في قطاع التكنولوجيا على جميع المستويات، خصوصاً أن سوفكس يعد الأكبر من نوعه في العالم والوحيد في الشرق الأوسط، حيث إنه يركز على موضوع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية وهو التكنولوجيا الأمنية التي تكتسب كل يوم زخماً أكبر.



من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات، بأن دعم "سوفكس" الذي أصبح علامة وطنية فارقة في مجال الحلول التكنولوجية الأمنية يندرج ضمن مساعي أورنج المستمرة لدعم هذا الحدث الذي يمثل قيمة مضافة للشركات وقطاع الأعمال، خصوصاً أن الشركة وفرت تجارب استثنائية تتوافق مع المعايير العالمية للحضور والزوار.



وشكل المعرض فرصة لتسليط الضوء على الابتكارات الرقمية التي تقوم بها أورنج من خلال برامجها المجتمعية التي تنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، حيث استعرضت جهاز "MARS-JO Rover" الذي تم بناؤه وتصنيعه في مختبرات التصنيع الرقمي لأغراض تعليمية.



وحظيت الشركات الريادية بفرصة للتفاعل مع الجمهور حيث شارك في المعرض مشروع منارة للبحث والتطوير المتخصص في تصنيع الأجهزة والحلول الإلكترونية وتصميمها بصورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد واحداً من مشاريع مسرعة أعمال أورنج في الزرقاء، كما استعرضت شركة ترايسمارت للتجارة الدولية، الشريك لوحدة القطاع المؤسسي والشركات والتي تعد من أبرز مزودي أجهزة الحماية في الأردن منتجاتها وحلولها في المعرض.