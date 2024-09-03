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الجغبير يثمن نظام ربط مصادر الطاقة المتجددة

9/3/2024 3:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير جهود وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وكوادر الوزارة والهيئة، في اصدار النظام المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم (58) لسنة 2024.

وأشار الجغبير الى أنه فيما يتعلق بالشق الخاص بربط أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، فان التعاون بين غرف الصناعة والجهات الحكومية المعنية بقطاع الطاقة قد ساهم في التوافق حول صدور صيغة مرنة للنظام من شأنها الحفاظ على وجود بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، كما أن النظام يفتح المجال أمام المستهلكين من مختلف القطاعات الانتاجية (الصناعة، الزراعة السياحة والفنادق) لربط أنظمتهم على الشبكة الكهربائية بما يتوافق مع أنماط استهلاكهم من خلال وجود اليات للتكامل السلس بين مصادر الطاقة المتجددة والشبكة الكهربائية الوطنية، وبما يراعي تنافسية القطاعات الانتاجية والتي يعتبر القطاع الصناعي من أبرزها.

وأضاف الجغبير أن هناك العديد من الجوانب التي تم أخذها بعين الاعتبار عند اعداد هذا النظام تضمن الحفاظ على جدوى استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لدى القطاعات الانتاجية، من أبرزها مرونة مدد التقاص الكهربائي، السماح لهذه القطاعات بانشاء وتملك وربط هذه الأنظمة داخل وخارج الموقع الجغرافي للمنشأة وبنسب استطاعة توليدية تصل الى 100% لغالبية الاليات التي أتاحها النظام، اضافة الى استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البدلات المالية التي يتم دفعها كبدل خدمات استخدام الشبكة.

وفيما يتعلق بالشق المتعلق باعفاءات نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة فقد أكد الجغبير، أن هذا النظام من شأنه أن يساهم في حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة وكذلك دعم القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والفنادق وضمان حصول المستهلكين على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة بأسعار مقبولة وذلك من خلال المزايا التي شملها النظام من حيث الحوافز المقدمة والمواصفات الفنية المحددة للأنظمة الموفرة للطاقة.

ولفت الجغبير الى أن هذا التوجه يعكس التزام وزارة الطاقة والهيئة بدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة مقدراً هذه الخطوة الهامة التي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف الى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تلبية متطلبات الالتزامات الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

MENAFN03092024000072011014ID1108632499

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