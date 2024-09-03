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فوز الكويت على الصين تايبيه بافتتاح البطولة الآسيوية للناشئين لكرة اليد

9/3/2024 3:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- انطلقت اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين لكرة اليد، والتي تستمر حتى يوم 14 الشهر الحالي، بمشاركة 13 منتخبا يتنافسون على حجز الخمس بطاقات، المؤهلة إلى بطولة العالم التي تقرر اقامتها في مصر صيف العام المقبل.

وتمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الفوز على منتخب الصين تايبيه، بنتيجة 37-31، في الوقت الذي يستهل فيه منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الهندي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد.

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