فوز الكويت على الصين تايبيه بافتتاح البطولة الآسيوية للناشئين لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
انطلقت اليوم في صالة الأميرة
سمية بمدينة الحسين للشباب منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين
لكرة اليد، والتي تستمر حتى يوم 14 الشهر الحالي، بمشاركة 13 منتخبا يتنافسون على
حجز الخمس بطاقات، المؤهلة إلى بطولة العالم التي تقرر اقامتها في مصر صيف العام
المقبل.
وتمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الفوز
على منتخب الصين تايبيه، بنتيجة 37-31، في
الوقت الذي يستهل فيه منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الهندي
عند الساعة السابعة من مساء يوم غد.
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