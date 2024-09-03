ليس ميسي.. كريستيانو رونالدو يكشف اسم منافسه الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الصحفيين بإجابة غير متوقعة على سؤال حول إنشائه قناة عبر موقع يوتيوب للتواصل مع جماهيره.
وتحدث رونالدو في مؤتمر صحفي حول استدعائه لمنتخب بلاده، ولكنه تلقى سؤالًا حول هذه الخطوة التي اتخذها مؤخرًا.
وقال رونالدو إن منافسه الجديد هو Mr beast أحد أشهر صناع المحتوى عبر يوتيوب.
ونال مستر بيست اشتراكًا عبر قناته في يوتيوب يتخطى 313 مليون شخص وهو ما يستهدف رونالدو تخطيه في الفترة القادمة.
وأطلق رونالدو قناته عبر يوتيوب، والتي قاربت الوصول إلى 56 مليون مشترك في غضون أقل من شهر على إطلاقها.
وتنافس رونالدو لسنوات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على قمة لاعبي كرة القدم حول العالم.
ولعب رونالدو خلال مسيرته للعديد من الأندية العالمية بداية من سبورتنغ لشبونة البرتغالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2009، حيث تجربته الأكثر نجاحًا، والتي استمرت حتى عام 2018.
وانضم رونالدو بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد قبل الرحيل إلى النصر السعودي في يناير 2023 في صفقة انتقال حر.
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