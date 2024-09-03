ليس ميسي.. كريستيانو رونالدو يكشف اسم منافسه الجديد



وتحدث رونالدو في مؤتمر صحفي حول استدعائه لمنتخب بلاده، ولكنه تلقى سؤالًا حول هذه الخطوة التي اتخذها مؤخرًا.



وقال رونالدو إن منافسه الجديد هو Mr beast أحد أشهر صناع المحتوى عبر يوتيوب.



ونال مستر بيست اشتراكًا عبر قناته في يوتيوب يتخطى 313 مليون شخص وهو ما يستهدف رونالدو تخطيه في الفترة القادمة.



وأطلق رونالدو قناته عبر يوتيوب، والتي قاربت الوصول إلى 56 مليون مشترك في غضون أقل من شهر على إطلاقها.

وتنافس رونالدو لسنوات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على قمة لاعبي كرة القدم حول العالم.



ولعب رونالدو خلال مسيرته للعديد من الأندية العالمية بداية من سبورتنغ لشبونة البرتغالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2009، حيث تجربته الأكثر نجاحًا، والتي استمرت حتى عام 2018.



وانضم رونالدو بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد قبل الرحيل إلى النصر السعودي في يناير 2023 في صفقة انتقال حر.