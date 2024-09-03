رقم ضخم.. كم مليون يورو أنفقها نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو؟



وتعاقد الاتحاد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو كما أبرم النادي عدة صفقات لتدعيم صفوفه.

وانضم موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي إلى نادي الاتحاد في مدوية من أجل تدعيم هجومه بجانب ستيفن بيرجوين جناح أياكس الهولندي.



وتعاقد الاتحاد أيضًا مع حسام عوار وسط روما الإيطالي وحارس المرمى بيدراغ رايكوفتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني ودانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



وحصل الاتحاد على خدمات ثنائي الهلال صالح الشهري ومعاذ فقيهي بجانب تفعيل بند شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي.

وأكدت القناة السعودية أن صفقات نادي الاتحاد كلفت خزائن العميد أكثر من 101 مليون يورو وهو مبلغ ضخم لتدعيم صفوف الفريق.

واستهلكت صفقة ديابي الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد بعدما وصلت إلى 60 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت بجانب صفقة ستيفن بيرجوين لاعب أياكس التي وصلت إلى 21 مليون يورو.



