رقم ضخم.. كم مليون يورو أنفقها نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعاد نادي الاتحاد السعودي تجديد دمائه بإبرام عدة صفقات مهمة بعد موسم مخيب للآمال خرج خلاله الفريق خالي الوفاض من أي ألقاب كما فشل في التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة.
وتعاقد الاتحاد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو كما أبرم النادي عدة صفقات لتدعيم صفوفه.
وانضم موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي إلى نادي الاتحاد في صفقة مدوية من أجل تدعيم هجومه بجانب ستيفن بيرجوين جناح أياكس الهولندي.
وتعاقد الاتحاد أيضًا مع حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي وحارس المرمى بيدراغ رايكوفتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني ودانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحصل الاتحاد على خدمات ثنائي الهلال صالح الشهري ومعاذ فقيهي بجانب تفعيل بند شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي.
وأكدت القناة السعودية أن صفقات نادي الاتحاد كلفت خزائن العميد أكثر من 101 مليون يورو وهو مبلغ ضخم لتدعيم صفوف الفريق.
واستهلكت صفقة ديابي الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد بعدما وصلت إلى 60 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت بجانب صفقة ستيفن بيرجوين لاعب أياكس التي وصلت إلى 21 مليون يورو.
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