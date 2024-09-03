بداية أزمة.. نجم ريال مدريد غاضب من أنشيلوتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وأحد نجوم الفريق.
وحقق ريال مدريد انتصارين خلال 4 مباريات بالدوري الإسباني على حساب بلد الوليد وريال بيتيس بعدما تعادل مع لاس بالماس وريال مايوركا.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن حالة من الغضب يعيشها اللاعب أردا غولر نجم فريق ريال مدريد تجاه مدربه أنشيلوتي.
وأشارت إلى غولر كان يتوقع فرصة أكبر للمشاركة في الموسم الحالي خاصة أنه لعب أساسيًا في مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية للدوري الإسباني.
وأوضحت أن غولر فوجئ ببقائه على مقاعد البدلاء في الجولة الثالثة، ثم اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال بيتيس.
وأكدت أن غولر ظهر غاضبًا عقب نهاية مواجهة ريال بيتيس بالتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس وسط حالة الحزن، ولم يحتفل مع زملائه داخل الملعب بالفوز.
وأشارت إلى أن غولر يتفهم المشاركة كبديل، ولكنه كان يطمع في الحصول على فرصة أكبر من المشاركة في مباريات ريال مدريد بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا برفقة منتخب تركيا.
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