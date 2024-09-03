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بداية أزمة.. نجم ريال مدريد غاضب من أنشيلوتي

9/3/2024 3:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وأحد نجوم الفريق.


وحقق ريال مدريد انتصارين خلال 4 مباريات بالدوري الإسباني على حساب بلد الوليد وريال بيتيس بعدما تعادل مع لاس بالماس وريال مايوركا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن حالة من الغضب يعيشها اللاعب أردا غولر نجم فريق ريال مدريد تجاه مدربه أنشيلوتي.


وأشارت إلى غولر كان يتوقع فرصة أكبر للمشاركة في الموسم الحالي خاصة أنه لعب أساسيًا في مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية للدوري الإسباني.


وأوضحت أن غولر فوجئ ببقائه على مقاعد البدلاء في الجولة الثالثة، ثم اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال بيتيس.


وأكدت أن غولر ظهر غاضبًا عقب نهاية مواجهة ريال بيتيس بالتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس وسط حالة الحزن، ولم يحتفل مع زملائه داخل الملعب بالفوز.


وأشارت إلى أن غولر يتفهم المشاركة كبديل، ولكنه كان يطمع في الحصول على فرصة أكبر من المشاركة في مباريات ريال مدريد بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا برفقة منتخب تركيا.

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