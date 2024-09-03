الفيصلي يتعاقد مع العرسان لأربعة مواسم

الفيصلي يتعاقد مع العرسان لأربعة مواسم
التاريخ
9/3/2024 3:24:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلن النادي
الفيصلي تعاقده مع اللاعب أحمد العرسان، وبين النادي في خبر نشره على موقعه "فيسبوك"
أن عقد العرسان يمتد مع الفريق لأربعة مواسم مقبلة.
ويذكر أن العرسان مثل
الفيصلي في فترة سابقة وانتقل بعدها للاحتراف في الدوري
الكويتي مع فريق كاظمة
معارا من فريق السرحان قبل ان ينتقل رسميا للفيصلي.
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