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الفيصلي يتعاقد مع العرسان لأربعة مواسم

9/3/2024 3:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع اللاعب أحمد العرسان، وبين النادي في خبر نشره على موقعه "فيسبوك" أن عقد العرسان يمتد مع الفريق لأربعة مواسم مقبلة.
ويذكر أن العرسان مثل الفيصلي في فترة سابقة وانتقل بعدها للاحتراف في الدوري الكويتي مع فريق كاظمة معارا من فريق السرحان قبل ان ينتقل رسميا للفيصلي.

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