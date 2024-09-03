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نادي حكما يطالب بإنصاف فريق 17 سنة

9/3/2024 3:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تقدم نادي حكما بإعتراض رسمي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وذلك بعد قرار الاتحاد اعادة مباراة الصريح وبرقش في بطولة تحت 17 سنة، والتي أثرت على ترتيب فريق حكما في المجموعة 12، والتي تضم ايضا فريقي حوارة والحصن
واشار رئيس النادي جاسر البطاينة في خطابه الذي ارسله إلى الاتحاد، إلى أن ناديه تفاجأ بقرار الاتحاد بإعادة مباراة الصريح وبرقش دون علم نادي، وهو القرار الذي اربك حسابات الفريق من ناحية التأهل، بعد أن حقق الفوز في مباراتيه أمام الحصن وبرقش، وهو الذي دفع الفريق للعب على التعادل أمام فريق الصريح، والذي يكفيه بالتأهل دون الحاجة إلى فارق الأهداف.
واقترح البطاينة على الاتحاد الغاء نتيجة مباراة الصريح وبرقش، واقامة مباراة فاصلة بين حكما والصريح، واعادة مباراة حكما مع حوارة وبنفس الوقت إعادة مباراة الصريح وبرقش.

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