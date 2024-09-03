نادي حكما يطالب بإنصاف فريق 17 سنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تقدم نادي حكما بإعتراض رسمي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وذلك بعد قرار الاتحاد اعادة مباراة
الصريح وبرقش في بطولة تحت 17 سنة، والتي أثرت على ترتيب فريق حكما في المجموعة 12، والتي تضم ايضا فريقي حوارة والحصن
واشار رئيس النادي جاسر البطاينة في خطابه الذي ارسله إلى الاتحاد، إلى أن ناديه تفاجأ بقرار الاتحاد بإعادة مباراة الصريح وبرقش دون علم نادي، وهو القرار الذي اربك حسابات الفريق من ناحية التأهل، بعد أن حقق الفوز في مباراتيه أمام الحصن وبرقش، وهو الذي دفع الفريق للعب على التعادل أمام فريق الصريح، والذي يكفيه بالتأهل دون الحاجة إلى فارق الأهداف.
واقترح البطاينة على الاتحاد الغاء نتيجة مباراة الصريح وبرقش، واقامة مباراة فاصلة بين حكما والصريح، واعادة مباراة حكما مع حوارة وبنفس الوقت إعادة مباراة الصريح وبرقش.
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