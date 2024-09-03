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قرادة والشنيطي يفتتحان مشاركة الأردن في بارالمبيك باريس غدا

9/3/2024 3:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- يفتتح لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر قرادة ومحمد الشنيطي، يوم غد الأربعاء، مشاركة البعثة الأردنية، في دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وسيفتتح عمر قرادة مشاركته عند الساعة الواحدة مساءً بتوقيت الأردن حيث سيخوض منافسات وزن ٤٩ كغم.
ويتطلع عمر قرادة إلى الحفاظ على ميداليته الذهبية التي نالها في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ ونيل رابع ميدالياته البارالمبية حيث سبق وأن نال كذلك ميداليتين فضيتين في نسختي ٢٠٠٨ و٢٠١٦.
وجاء تأهل "قرادة" إلى بارالمبيك باريس ٢٠٢٤ بعد أن حقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم والتي أقيمت في العاصمة الجورجية تبلّيسي، بعد أن تمكن من رفع المحاولات الثلاث بنجاح وتسجيل ١٧٦ كغم ليعتلي صدارة التصنيف العالمي.
من جانبه سيبصم اللاعب محمد الشنيطي على مشاركته البارالمبية الأولى حيث سيخوض منافسات وزن ٥٤ كغم عند الساعة ٧:٣٥ مساءً بتوقيت الأردن.
ونجح "الشنيطي" في حجز مقعده بالألعاب البارالمبية بعد أن حل في المركز الرابع ضمن منافسات وزن ٥٤ كغم ببطولة كأس العالم والتي أقيمت في جورجيا وبعد أن رفع ١٧٣ كغم ويحتل حالياً المركز السادس على التصنيف العالمي لوزنه.

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