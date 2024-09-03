قرادة والشنيطي يفتتحان مشاركة الأردن في بارالمبيك باريس غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
يفتتح لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر قرادة ومحمد الشنيطي، يوم غد الأربعاء، مشاركة البعثة الأردنية، في دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وسيفتتح عمر قرادة مشاركته عند الساعة الواحدة مساءً بتوقيت الأردن حيث سيخوض منافسات وزن ٤٩ كغم.
ويتطلع عمر قرادة إلى الحفاظ على ميداليته الذهبية التي نالها في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ ونيل رابع ميدالياته البارالمبية حيث سبق وأن نال كذلك ميداليتين فضيتين في نسختي ٢٠٠٨ و٢٠١٦.
وجاء تأهل "قرادة" إلى بارالمبيك باريس ٢٠٢٤ بعد أن حقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم والتي أقيمت في العاصمة الجورجية تبلّيسي، بعد أن تمكن من رفع المحاولات الثلاث بنجاح وتسجيل ١٧٦ كغم ليعتلي صدارة التصنيف العالمي.
من جانبه سيبصم اللاعب محمد الشنيطي على مشاركته البارالمبية الأولى حيث سيخوض منافسات وزن ٥٤ كغم عند الساعة ٧:٣٥ مساءً بتوقيت الأردن.
ونجح "الشنيطي" في حجز مقعده بالألعاب البارالمبية بعد أن حل في المركز الرابع ضمن منافسات وزن ٥٤ كغم ببطولة كأس العالم والتي أقيمت في جورجيا وبعد أن رفع ١٧٣ كغم ويحتل حالياً المركز السادس على التصنيف العالمي لوزنه.
MENAFN03092024000072011014ID1108632487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.