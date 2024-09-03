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الفيصلي يتعاقد مع اللاعب العرسان لـ4 مواسم

9/3/2024 3:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب أحمد العرسان الذي عاد من رحلة احتراف في فريق كاظمة الكويتي.


وقال الفيصلي في بيان على موقعه، إن مجلس إدارة النادي أتم إجراءات شراء عقد النجم الدولي أحمد العرسان، بعقد يمتد لأربع مواسم.


وسبق للعرسان أن لعب في فريق الفيصلي، قبل أن يغادر للاحتراف في الكويت، ويعود اليوم لتمثيل الفريق في المنافسات المقبلة.
(بترا)

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