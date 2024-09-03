الفيصلي يتعاقد مع اللاعب العرسان لـ4 مواسم
التاريخ
9/3/2024 3:24:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب أحمد العرسان الذي عاد من رحلة احتراف في فريق كاظمة الكويتي.
وقال الفيصلي في بيان على موقعه، إن مجلس إدارة النادي أتم إجراءات شراء عقد النجم الدولي أحمد العرسان، بعقد يمتد لأربع مواسم.
وسبق للعرسان أن لعب في فريق الفيصلي، قبل أن يغادر للاحتراف في الكويت، ويعود اليوم لتمثيل الفريق في المنافسات المقبلة.
(بترا)
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