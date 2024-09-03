11 ألف صفقة في سوق الانتقالات الصيفية.. وألفاريز الأغلى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن سوق الانتقالات الصيفية شهد انضمام 11 ألف لاعب من مختلف أنحاء العالم إلى أندية جديدة في كرة القدم للرجال، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 6.46 مليار دولار.
وذكر فيفا في تقريره عن الانتقالات الدولية الصيفية للاعبين، التي جرت في الفترة من الأول من يونيو حتى 2 سبتمبر 2024، أن الإنفاق لم يتجاوز العام الماضي، الذي شهد انتقال 10490 لاعباً مقابل 7.43 مليار دولار.
وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على شراء لاعبين جدد هذا الصيف، حيث تكبدت 1.69 مليار دولار بتلك الصفقات، فيما بلغت الأموال التي حصلت عليها مقابل بيع لاعبيها 1.25 مليار دولار، علما بأن عدد اللاعبين القادمين وصل إلى 526 وافدا جديدا، فيما بلغ عدد الراحلين 523 لاعبا.
وأوضح فيفا أن الأندية الصغيرة في البطولة مثل بورنموث وبرايتون وإيبسويتش تاون الصاعد حديثًا تمكنت من إنفاق أكثر من 100 مليون دولار على لاعبين جدد.
وجاءت الأندية الإيطالية في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر إنفاقا، بعدما قامت بصرف 825 مليون دولار، متقدمة على فرنسا، التي دفعت 697 مليون دولار، وإسبانيا 599 مليون دولار، وألمانيا 572 مليون دولار، والسعودية 431 مليون دولار.
وكانت صفقة انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، هي الأضخم في نافذة الانتقالات المنصرمة، حيث كلفت فريق العاصمة الإسبانية 75 مليون يورو (83 مليون دولار).
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