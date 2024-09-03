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11 ألف صفقة في سوق الانتقالات الصيفية.. وألفاريز الأغلى

9/3/2024 3:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن سوق الانتقالات الصيفية شهد انضمام 11 ألف لاعب من مختلف أنحاء العالم إلى أندية جديدة في كرة القدم للرجال، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 6.46 مليار دولار.

وذكر فيفا في تقريره عن الانتقالات الدولية الصيفية للاعبين، التي جرت في الفترة من الأول من يونيو حتى 2 سبتمبر 2024، أن الإنفاق لم يتجاوز العام الماضي، الذي شهد انتقال 10490 لاعباً مقابل 7.43 مليار دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على شراء لاعبين جدد هذا الصيف، حيث تكبدت 1.69 مليار دولار بتلك الصفقات، فيما بلغت الأموال التي حصلت عليها مقابل بيع لاعبيها 1.25 مليار دولار، علما بأن عدد اللاعبين القادمين وصل إلى 526 وافدا جديدا، فيما بلغ عدد الراحلين 523 لاعبا.

وأوضح فيفا أن الأندية الصغيرة في البطولة مثل بورنموث وبرايتون وإيبسويتش تاون الصاعد حديثًا تمكنت من إنفاق أكثر من 100 مليون دولار على لاعبين جدد.

وجاءت الأندية الإيطالية في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر إنفاقا، بعدما قامت بصرف 825 مليون دولار، متقدمة على فرنسا، التي دفعت 697 مليون دولار، وإسبانيا 599 مليون دولار، وألمانيا 572 مليون دولار، والسعودية 431 مليون دولار.

وكانت صفقة انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، هي الأضخم في نافذة الانتقالات المنصرمة، حيث كلفت فريق العاصمة الإسبانية 75 مليون يورو (83 مليون دولار).

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