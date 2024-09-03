صلاح: مدرب ليفربول أعاد ما كنا نفتقده منذ 7 أعوام مع كلوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن المدرب الهولندي آرني سلوت أخرجه من "منطقة الراحة" وأعاده 7 أعوام إلى الوراء وذلك بعد وصوله لتدريب الفريق الصيف الماضي خلفاً ليورغن كلوب.
وقضى صلاح 7 أعوام تحت قيادة المدرب الألماني، يشعر صلاح أنه عاد إلى بداياته في ملعب "آنفيلد" وذلك بعدما تألق بشكل واضح في الأسابيع الأولى من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وقال صلاح لـ"سكاي سبورتس": كانت سنوات يورغن كلوب الأولى على هذا المنوال، نضغط عالياً ونحاول كسب الكرة في المناطق المتقدمة، لكن مع مرور الوقت تغير أسلوبنا ونظام اللعب.
وأتبع: آرني أعاد ما كنا نفتقده منذ 7 أعوام، لديه نظامه الخاص ونحن نحاول التكيف معه، فبعد فترة طويلة مع يورغن كلوب أشعر بأنني كنت في منطقة الراحة، وأنا سعيد بأنني خرجت منها.
وزاد اللاعب الأيقوني: لقد عقد بضعة اجتماعات مع المجموعة وطلب منا العمل الجاد وأن نكون مثالاً للاعبين الأصغر سناً، أعتقد أننا نتبع تعليماته بشكل جيد ونأمل أن تسير الأمور على هذا النحو.
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