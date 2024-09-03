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صلاح: مدرب ليفربول أعاد ما كنا نفتقده منذ 7 أعوام مع كلوب

9/3/2024 3:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن المدرب الهولندي آرني سلوت أخرجه من "منطقة الراحة" وأعاده 7 أعوام إلى الوراء وذلك بعد وصوله لتدريب الفريق الصيف الماضي خلفاً ليورغن كلوب.
وقضى صلاح 7 أعوام تحت قيادة المدرب الألماني، يشعر صلاح أنه عاد إلى بداياته في ملعب "آنفيلد" وذلك بعدما تألق بشكل واضح في الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح لـ"سكاي سبورتس": كانت سنوات يورغن كلوب الأولى على هذا المنوال، نضغط عالياً ونحاول كسب الكرة في المناطق المتقدمة، لكن مع مرور الوقت تغير أسلوبنا ونظام اللعب.

وأتبع: آرني أعاد ما كنا نفتقده منذ 7 أعوام، لديه نظامه الخاص ونحن نحاول التكيف معه، فبعد فترة طويلة مع يورغن كلوب أشعر بأنني كنت في منطقة الراحة، وأنا سعيد بأنني خرجت منها.

وزاد اللاعب الأيقوني: لقد عقد بضعة اجتماعات مع المجموعة وطلب منا العمل الجاد وأن نكون مثالاً للاعبين الأصغر سناً، أعتقد أننا نتبع تعليماته بشكل جيد ونأمل أن تسير الأمور على هذا النحو.

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