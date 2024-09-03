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نجم فالنسيا متهم في ارتكابه اعتداء جنسياً على سيدتين

9/3/2024 3:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، إيقاف رافا مير مهاجم فالنسيا للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسياً على سيدتين.

وقالت متحدثة باسم قوات الحرس المدني الإسباني لوكالة "فرانس برس" إن اللاعب "قيد الاعتقال بتهمة الاعتداء الجنسي"، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت إذاعة "كادينا سير" ووسائل إعلامية أخرى أنّ الشرطة اعتقلت اللاعب البالغ 27 عاما الاثنين بعد أن عمدت سيدتان للإفادة عنه وعن رجل آخر للشرطة بالاعتداء الجنسي في أحداث وقعت بمنزله.

وقال فالنسيا في بيان: النادي على علم بهذا الاعتقال، وفي غياب أي تفاصيل عنه، لا يمكنه في الوقت الحالي سوى أن يعلن أنه سيتعاون في كل ما قد تتطلبه العدالة.

انضم مير الى صفوف فالنسيا في يوليو بموجب الإعارة من إشبيلية الذي كان قد ارتبط معه بعقد لستة مواسم عام 2021.

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