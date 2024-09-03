نجم فالنسيا متهم في ارتكابه اعتداء جنسياً على سيدتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، إيقاف رافا مير مهاجم فالنسيا للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسياً على سيدتين.
وقالت متحدثة باسم قوات الحرس المدني الإسباني لوكالة "فرانس برس" إن اللاعب "قيد الاعتقال بتهمة الاعتداء الجنسي"، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
من جهتها، أفادت إذاعة "كادينا سير" ووسائل إعلامية أخرى أنّ الشرطة اعتقلت اللاعب البالغ 27 عاما الاثنين بعد أن عمدت سيدتان للإفادة عنه وعن رجل آخر للشرطة بالاعتداء الجنسي في أحداث وقعت بمنزله.
وقال فالنسيا في بيان: النادي على علم بهذا الاعتقال، وفي غياب أي تفاصيل عنه، لا يمكنه في الوقت الحالي سوى أن يعلن أنه سيتعاون في كل ما قد تتطلبه العدالة.
انضم مير الى صفوف فالنسيا في يوليو بموجب الإعارة من إشبيلية الذي كان قد ارتبط معه بعقد لستة مواسم عام 2021.
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