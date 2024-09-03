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مانشستر يونايتد يجدد ثقته بتين هاج.. وصلاح ينال إشادة واسعة

9/3/2024 3:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حسم مانشستر يونايتد، موقفه من استمرار مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أول أمس الأحد، أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد عمر برادة، المدير التنفيذي للنادي، أن يونايتد يؤمن "تماما" بالهولندي، وبأنه "المدرب المناسب" بالنسبة له، وأنه يدعمه بنسبة 100%.
ورغم أن تين هاج فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال عامين قضاهما في مانشستر يونايتد، فإنه شهد أسوأ موسم في تاريخ النادي بالبريمييرليج الموسم الماضي، ومع ذلك جدد فريق "الشياطين الحمر" عقده معه في تموز (يوليو) الماضي حتى عام 2026.
وتابع برادة، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى يونايتد هذا الصيف، أنه "بالنسبة للعقد، فقد كان هذا قرارا تم اتخاذه قبل وصولنا"، مضيفا: "لكننا سعداء للغاية بهذا القرار. يحظى إريك بدعمنا الكامل وقد عملنا معا هذا الصيف في سوق الانتقالات".
وفي بداية الموسم، خسر اليونايتد كأس الدرع الخيرية أمام السيتي، وخسر اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز، أمام برايتون وليفربول.
وأضاف برادة: إنني متفائل للغاية بشأن ما ينتظرنا. لقد بدأنا في وضع القطع في مكانها وأنا على اقتناع تام بأن الأمور ستسير على ما يرام".
واتخذ دان أشوروث، المدير الرياضي ليونايتد، موقفا مماثلا وشدد على أن تجديد تين هاج كان قرارا تم اتخاذه قبل وصوله إلى النادي مطلع تموز (يوليو).
سكولز: هذا اللاعب أسوأ صفقة
أدلى بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، برأيه حول الصفقة الأسوأ في تاريخ النادي الإنجليزي، وذلك بعد يومين من خسارة الفريق أمام غريمه ليفربول (0-3).
وسبق للدولي الإنجليزي السابق، اللعب لنحو عقدين بملعب أولد ترافورد، حصد خلالهما 11 لقبا في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقبين بدوري أبطال أوروبا و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتحدث سكولز عبر شبكة "سكاي سبورتس" عن بعض اللاعبين الذين فشلوا في مسرح الأحلام، قائلا: "سيباستيان فيرون كان لاعبا جيدا، رائعا في أوروبا، لكني لا أعلم سبب عدم نجاحه معنا".
وأكمل: "بالعودة إلى حراس المرمى، عندما اضطررنا لجلب خليفة لبيتر شمايكل، والذي كان أمرا صعبا".
واستطرد: "فابيان بارتيز كان رائعا، لكني أتذكر ماسيمو تايبي، ومارك بوسنيتش والذي كان جيدا في أستون فيلا، لكنه كان غير محترف على الإطلاق، لقد كان سخيفا".
وأشار إلى ظهور ضعفه الشديد في ركل الكرة خلال التدريبات، قائلا: "بعد 3 تسديدات، كان يبدو عليه الإنهاك.. بصراحة، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل".
وبسؤاله عما إذا كان البرازيلي أنتوني هو الصفقة الأسوأ، أجاب: "نعم، بالنظر إلى حجم الأموال المنفقة نظير ضمه، وكذلك أليكسيس سانشيز، الذي كان خيبة أمل كبيرة".
واختتم: "لكن بالنسبة للصفقة الأسوأ، سأختار بوسنيتش".
أجبونلاهور يشيد بصلاح
انهال الإنجليزي جابي أجبونلاهور، أسطورة أستون فيلا، بالمديح على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.
وقاد صلاح ليفربول لهزيمة مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضي، على ملعب أولد ترافورد.
وقال أجبونلاهور، في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لا أعرف من أين أبدأ، لقد سجل 7 أهداف متتالية في أولد ترافورد، إنه لاعب رائع، ويقوم بأشياء استثنائية".
وأضاف: "البعض اعتقد أن مستواه قد يتراجع هذا الموسم، لكنه أظهر أنه متعطش للفوز، ويريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وكذلك الدوري الإنجليزي".
وتابع: "بالنسبة لي، صلاح هو أفضل جناح أيمن في تاريخ البريميرليج، يجب أن يعترف الجميع بذلك، محمد صلاح هو الأفضل، وهي حقيقة واضحة".
وختم: "أكثر ما أحبه في صلاح، هو أنه عندما انطلقت صافرة النهاية، كان ما يزال يركض محاولا تسجيل هدف، لاعبو ليفربول متعطشون لتدمير الفرق الأخرى، وصلاح تحديدا لا يمكن إيقافه".
مورينيو مهتم بضم تشيلويل
أشارت تقارير صحفية إلى تلقي ظهير تشيلسي بن تشيلويل، لعرض ينقذ من خلاله مسيرته المتوقفة.
وتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، من قائمة تشيلسي بقرار من المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي أكد له أنه لا يدخل ضمن خططه.
وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن تشيلويل راضٍ عن موقفه الحالي، ولن ينتقل إلى فريق آخر، إلا إذا ظهرت عروض مغرية.
وأضافت الصحيفة، أن فنبرخشه الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو، أبدى اهتمامه بضم تشيلويل، خصوصا وأن نافذة الانتقالات في تركيا تنتهي يوم الثالث عشر من الشهر الحالي.
وفي حال انتقاله إلى فنربخشه، سينضم تشيلويل إلى لاعبين سابقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل فريد، وألان سانت ماكسيمين، وكاجلار سويونجو، ودوسان تاديتش، وسفيان أمرابط، وسينك توسون، وإدين دزيكو.
ووقع تشيلويل مع تشيلسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي في العام 2020، وتم تعيينه كقائد ثان للفريق الموسم الماضي بعد ريس جيمس.
لكن تشيلويل فقد موقعه بمركز الظهير الأيسر في التشكيلة لحساب الإسباني مارك كوكوريلا والوافد الجديد ريناتو فيجا.
ولم يتمكن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 21 مباراة دولية، من تأمين انتقاله إلى فريق آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من اهتمام كل من برينتفورد ومانشستر يونايتد.
وسيتعين على تشيلويل، الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع بقاء ثلاث سنوات على انتهاء عقده، تأمين انتقال إلى بلدان لم تنتهي فيها فترة قيد اللاعبين.
انجلترا تسيطر على سوق النتقالات
عززت إنجلترا هيمتنها هذا الصيف على سوق الانتقالات في كرة القدم للرجال، وظلت البطولة الأكثر إنفاقا بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس.
ووفقا للتقرير، أنفقت أندية أغنى بطولة في العالم 1.69 مليار دولار (1.52 مليار يورو) في الفترة ما بين الأول من حزيران (يونيو) والأول من أيلول (سبتمبر) مقابل 526 صفقة دولية.
وتُعتبر هذه القيمة أقل قليلا عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في إيطاليا (825 مليون دولار) التي تقدمت على فرنسا (697 مليار دولار) وإسبانيا (599 مليار دولار) وألمانيا (572 مليار دولار).
وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف "الخمسة الكبار" الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليار دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.
ومن ناحية البائعين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار (1.13 مليار يورو) بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعبا.
وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة "العجوز".
وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13 % مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليار دولار (5.8 مليار يورو)، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفا.
من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدما مذهلا، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31 % مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت عن الضعف لتصل إلى 6.8 مليون دولار (6.15 مليون يورو). -(وكالات)

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