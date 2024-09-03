مانشستر يونايتد يجدد ثقته بتين هاج.. وصلاح ينال إشادة واسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - حسم مانشستر يونايتد، موقفه من استمرار مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أول أمس الأحد، أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وأكد عمر برادة، المدير التنفيذي للنادي، أن يونايتد يؤمن "تماما" بالهولندي، وبأنه "المدرب المناسب" بالنسبة له، وأنه يدعمه بنسبة 100%.
ورغم أن تين هاج فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال عامين قضاهما في مانشستر يونايتد، فإنه شهد أسوأ موسم في تاريخ النادي بالبريمييرليج الموسم الماضي، ومع ذلك جدد فريق "الشياطين الحمر" عقده معه في تموز (يوليو) الماضي حتى عام 2026.
وتابع برادة، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى يونايتد هذا الصيف، أنه "بالنسبة للعقد، فقد كان هذا قرارا تم اتخاذه قبل وصولنا"، مضيفا: "لكننا سعداء للغاية بهذا القرار. يحظى إريك بدعمنا الكامل وقد عملنا معا هذا الصيف في سوق الانتقالات".
وفي بداية الموسم، خسر اليونايتد كأس الدرع الخيرية أمام السيتي، وخسر اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز، أمام برايتون وليفربول.
وأضاف برادة: إنني متفائل للغاية بشأن ما ينتظرنا. لقد بدأنا في وضع القطع في مكانها وأنا على اقتناع تام بأن الأمور ستسير على ما يرام".
واتخذ دان أشوروث، المدير الرياضي ليونايتد، موقفا مماثلا وشدد على أن تجديد تين هاج كان قرارا تم اتخاذه قبل وصوله إلى النادي مطلع تموز (يوليو).
سكولز: هذا اللاعب أسوأ صفقة
أدلى بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، برأيه حول الصفقة الأسوأ في تاريخ النادي الإنجليزي، وذلك بعد يومين من خسارة الفريق أمام غريمه ليفربول (0-3).
وسبق للدولي الإنجليزي السابق، اللعب لنحو عقدين بملعب أولد ترافورد، حصد خلالهما 11 لقبا في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقبين بدوري أبطال أوروبا و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتحدث سكولز عبر شبكة "سكاي سبورتس" عن بعض اللاعبين الذين فشلوا في مسرح الأحلام، قائلا: "سيباستيان فيرون كان لاعبا جيدا، رائعا في أوروبا، لكني لا أعلم سبب عدم نجاحه معنا".
وأكمل: "بالعودة إلى حراس المرمى، عندما اضطررنا لجلب خليفة لبيتر شمايكل، والذي كان أمرا صعبا".
واستطرد: "فابيان بارتيز كان رائعا، لكني أتذكر ماسيمو تايبي، ومارك بوسنيتش والذي كان جيدا في أستون فيلا، لكنه كان غير محترف على الإطلاق، لقد كان سخيفا".
وأشار إلى ظهور ضعفه الشديد في ركل الكرة خلال التدريبات، قائلا: "بعد 3 تسديدات، كان يبدو عليه الإنهاك.. بصراحة، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل".
وبسؤاله عما إذا كان البرازيلي أنتوني هو الصفقة الأسوأ، أجاب: "نعم، بالنظر إلى حجم الأموال المنفقة نظير ضمه، وكذلك أليكسيس سانشيز، الذي كان خيبة أمل كبيرة".
واختتم: "لكن بالنسبة للصفقة الأسوأ، سأختار بوسنيتش".
أجبونلاهور يشيد بصلاح
انهال الإنجليزي جابي أجبونلاهور، أسطورة أستون فيلا، بالمديح على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.
وقاد صلاح ليفربول لهزيمة مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضي، على ملعب أولد ترافورد.
وقال أجبونلاهور، في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لا أعرف من أين أبدأ، لقد سجل 7 أهداف متتالية في أولد ترافورد، إنه لاعب رائع، ويقوم بأشياء استثنائية".
وأضاف: "البعض اعتقد أن مستواه قد يتراجع هذا الموسم، لكنه أظهر أنه متعطش للفوز، ويريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وكذلك الدوري الإنجليزي".
وتابع: "بالنسبة لي، صلاح هو أفضل جناح أيمن في تاريخ البريميرليج، يجب أن يعترف الجميع بذلك، محمد صلاح هو الأفضل، وهي حقيقة واضحة".
وختم: "أكثر ما أحبه في صلاح، هو أنه عندما انطلقت صافرة النهاية، كان ما يزال يركض محاولا تسجيل هدف، لاعبو ليفربول متعطشون لتدمير الفرق الأخرى، وصلاح تحديدا لا يمكن إيقافه".
مورينيو مهتم بضم تشيلويل
أشارت تقارير صحفية إلى تلقي ظهير تشيلسي بن تشيلويل، لعرض ينقذ من خلاله مسيرته المتوقفة.
وتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، من قائمة تشيلسي بقرار من المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي أكد له أنه لا يدخل ضمن خططه.
وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن تشيلويل راضٍ عن موقفه الحالي، ولن ينتقل إلى فريق آخر، إلا إذا ظهرت عروض مغرية.
وأضافت الصحيفة، أن فنبرخشه الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو، أبدى اهتمامه بضم تشيلويل، خصوصا وأن نافذة الانتقالات في تركيا تنتهي يوم الثالث عشر من الشهر الحالي.
وفي حال انتقاله إلى فنربخشه، سينضم تشيلويل إلى لاعبين سابقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل فريد، وألان سانت ماكسيمين، وكاجلار سويونجو، ودوسان تاديتش، وسفيان أمرابط، وسينك توسون، وإدين دزيكو.
ووقع تشيلويل مع تشيلسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي في العام 2020، وتم تعيينه كقائد ثان للفريق الموسم الماضي بعد ريس جيمس.
لكن تشيلويل فقد موقعه بمركز الظهير الأيسر في التشكيلة لحساب الإسباني مارك كوكوريلا والوافد الجديد ريناتو فيجا.
ولم يتمكن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 21 مباراة دولية، من تأمين انتقاله إلى فريق آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من اهتمام كل من برينتفورد ومانشستر يونايتد.
وسيتعين على تشيلويل، الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع بقاء ثلاث سنوات على انتهاء عقده، تأمين انتقال إلى بلدان لم تنتهي فيها فترة قيد اللاعبين.
انجلترا تسيطر على سوق النتقالات
عززت إنجلترا هيمتنها هذا الصيف على سوق الانتقالات في كرة القدم للرجال، وظلت البطولة الأكثر إنفاقا بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس.
ووفقا للتقرير، أنفقت أندية أغنى بطولة في العالم 1.69 مليار دولار (1.52 مليار يورو) في الفترة ما بين الأول من حزيران (يونيو) والأول من أيلول (سبتمبر) مقابل 526 صفقة دولية.
وتُعتبر هذه القيمة أقل قليلا عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في إيطاليا (825 مليون دولار) التي تقدمت على فرنسا (697 مليار دولار) وإسبانيا (599 مليار دولار) وألمانيا (572 مليار دولار).
وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف "الخمسة الكبار" الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليار دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.
ومن ناحية البائعين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار (1.13 مليار يورو) بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعبا.
وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة "العجوز".
وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13 % مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليار دولار (5.8 مليار يورو)، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفا.
من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدما مذهلا، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31 % مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت عن الضعف لتصل إلى 6.8 مليون دولار (6.15 مليون يورو). -(وكالات)
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