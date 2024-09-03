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لابورتا: قرار رحيل جوندوجان كان رياضيا.. وعلاقتنا مع ريال مدريد سيئة

9/3/2024 3:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برشلونة - أشاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أمس الثلاثاء بـ"الاحترافية" التي يتمتع بها المدرب هانزي فليك، ووصفه بأنه "مدرب لا يبحث عن الأعذار ويستغل كل ما لديه".
وقال لابورتا: "نحن نطالب فليك بالعمل والاحترافية والعيش بقوة في كل يوم، وأن يقدم لنا كرة قدم تعجبنا. نحن نتفق على كل شيء. إنه يبني الأسس لتحقيق الأهداف، على الرغم من أننا لم نحدد أي أهداف محددة فيما يتعلق بالألقاب".
وشارك رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي في قاعة 1899 لتقييم الأسماء التي تعاقد معها الفريق الكتالوني مؤخرا، مثل فليك، الذي أشاد بثقته في لاعبي أكاديمية لاماسيا، ووصفهم بأنهم "أساس المشروع الرياضي".
وأعلن لابورتا أن ضم داني أولمو كان "أولوية رياضية" للنادي هذا الصيف، وشكر اللاعب على "استعداده" للتوقيع لبرشلونة باعتباره "الخيار الوحيد"، وأكد أنه يضع "آمالا كبيرة" على الصفقة الصيفية الأخرى، المهاجم باو فيكتور، مشيرا إلى أنه "أثبت بالفعل قدرته التهديفية".
وبشأن رحيل لاعب الوسط إلكاي جوندوجان، قال لابورتا إن اللاعب "قرر الرحيل" بعد اجتماعه بفليك و"تقييم وضع الفريق"، حيث يلعب داني أولمو "دورا مشابها"، وأكد أن رحيل الألماني كان "قرارا رياضيا"، على الرغم من أنه اعترف بأن "تأثيره الاقتصادي كان جيدا".
وأضاف: "نظرا لأنه جاء من دون مقابل في البداية، كان من العدل أن يغادر برشلونة إذا أراد الانتقال إلى سيتي دون مقابل أيضا".
وبسؤاله عما إذا كانت إصابات الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج والدانماركي أندرياس كريستنسن هذا الصيف قد غيرت خطط النادي بشأن بيع أي من هؤلاء اللاعبين، أجاب لابورتا بأنهم لم يخططوا لبيعهم، وأضاف أنهم "ما يزال بإمكانهم تقديم مباريات مجيدة لبرشلونة".
وأوضح أن النادي يتوقع عودة دي يونج بعد فترة التوقف الدولي، وأعرب عن أسفه لإصابة فرمين لوبيز أثناء تدريبه مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، ووصفها بأنها "مشكلة في كرة القدم".
كما تجنب رئيس النادي الكتالوني الإجابة عن الأسئلة حول نيكو ويليامز، متذرعا "باحترامه لأتلتيك بلباو" وعدم قدرته على التحدث عن لاعبين من أندية أخرى، لكنه نفى أن يكون الفشل في إتمام الصفقة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الليجا.
وكشف لابورتا أن أربعة أندية أخرى بالإضافة إلى بيتيس كانت مهتمة بضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي هذا الصيف، وأن بعضها أراد شراءه، وأشاد باللاعب البرازيلي ووصفه بأنه "لاعب شاب جيد جدا" وسيكون لديه "فرصة" لإثبات نفسه في بيتيس، متابعا: "نحن سعداء برؤيته يلعب ونأمل أن يثبت جودته".
وبشأن المدافع إريك جارسيا، اعترف بأن "جيرونا وأندية أخرى أرادت ضمه"، لكنه أشار إلى أن فليك "يثق به في الدفاع وفي خط الوسط" بعد إصابة مارك بيرنال لفترة طويلة.
في المقابل، أوضح لابورتا أن ديكو وفليك هما من استبعدا عودة جواو فليكس وجواو كانسيلو إلى النادي هذا الموسم.
وبين لابورتا إن البولندي روبرت ليفاندوفسكي "أكثر حماسًا من أي وقت مضى" هذا الموسم، حيث كان "واحدا من اللاعبين الذين يحتاجون إلى دفعة جديدة"، وأضاف أنه يراه "في حالة بدنية جيدة جدا".
وأشاد الرئيس بالتزام اللاعب البولندي: "عندما سمع أننا بحاجة إلى بذل جهود للوفاء بمتطلبات اللعب المالي النظيف، عرض تعديل عقده. وشكرته، لكني أخبرته أنه ليس ضروريا".
إلى ذلك، أكد لابورتا أن علاقة النادي الكاتالوني غير جيدة الآن مع منافسه التاريخي ريال مدريد، وقال: "العلاقات مع ريال مدريد سيئة للغاية. الطريقة التي استخدموا بها قضية نيجريرا ضدنا غير مقبولة. ليفعلوا ما يريدون، وسنفعل ما نريده".
وأضاف: "ما يزال العمل على السوبر ليج حتى يمكن إطلاقه، إن حقيقة وجوده تجعل اليويفا يتحرك ويوزع 500 مليون يورو إضافية على الأندية".
وعن مدرب الفريق السابق تشافي هرناندبز، قال تشافي: "تشافي شخص أقدره كثيرًا. لقد اعتقدت وزملائي في مجلس الإدارة، أنه كان علينا منح الفريق دفعة جديدة من خلال تغيير المدرب. كان هذا قرار النادي".
وواصل: "لطالما كنت ممتنًا لتشافي. لقد جاء في وقت صعب، وفاز بالدوري وكأس السوبر، لكن العام الماضي لم تسر الأمور بشكل جيد. ما يزال لدي نفس العلاقة معه، وأكن له التقدير. كان علينا أن نقوم بهذه الدفعة. أعتقد أن فليك (المدرب الحالي) لديه المقومات لتقديم هذه الدفعة الجديدة".
وحول الإعداد البدني للفريق، علق لابورتا: "هذا من الممكن أن يشرحه ديكو بشكل أفضل، لكنني رأيت الكثير من القوة، تحدثت مع خوليو توس (المعد البدني)، وقال لي إنه يستخدم أسلوبا مختلفا في العمل، لكنه يعتمد على ديناميكيات الحركة. صحيح أن التدريبات الحالية تصبح أكثر ديناميكية وتركز على تعزيز القوة".
وأردف: "مدربو اللياقة البدنية راضون تماما عن النتائج وهم مقتنعون بالقدرة على تلبية متطلبات المدرب، لأن لدينا مدرب غير راضٍ إذا لم يضغط الفريق حتى الدقيقة الـ90. بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، سألت فليك إذا كان سعيدًا، فأجابني لا، لأن الفريق ضغط فقط حتى الدقيقة الـ70".
وحول تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم، قال لابورتا: "أركز على برشلونة فقط. نحن جيدون وقد بدأنا كما هو مخطط. لقد كانت مباراة الـ 7-0 (أمام بلد الوليد) على مستوى عالٍ. إن اللاعبين يستعيدون مستواهم ونحن متأكدون من أن الأمور ستسير على ما يرام".
واستطرد: "لويس سواريز لاعب استثنائي وشخص لطيف للغاية، لكنه لم يكن هنا عندما أصبحت رئيسًا. إنه يساعدنا ولديه علاقة جيدة مع ديكو والأشخاص في النادي، وكذلك مع أراوخو. أتمنى له التوفيق في حياته الجديدة. إن برشلونة منزله، وسنكون سعداء بوجوده كجزء من الاحتفال بالذكرى الـ125. أرسل له تحياتي من هنا".
وحول هتافات بعض جماهير ضد لابورتا، علق الرئيس: "عادة ما ألتقي بأشخاص يقدمون لي التشجيع والدعم، لكن هناك كل الآراء. أنا قريب من الناس، ودائمًا يطلبون مني لاعبين، لدرجة أننا سنحتاج إلى تغيير الفريق بأكمله.. لكن كلماتي هي الشكر لمن يدعمون والاحترام لمن ينتقدون، وأتمنى أن يكونوا الأقل".
على صعيد آخر، قال البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، إنه فكر فعليا في مغادرة الفريق الكاتالوني، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه له في صيف 2022.
وأكد رافينيا، في تصريحات لإذاعة "كات 1" الكاتالونية: "نعم، فكرت في الرحيل عن برشلونة.. كانت الأشهر الستة الأولى معقدة، بالنسبة لي ولأسرتي".
وأضاف: "بعد كأس العالم تحسنت، وتمكنت من إنهاء الموسم بشكل جيد.. كنت أكثر هدوءا، لكن البداية كانت صعبة للغاية.. كان التكيف مع النادي صعبا بالنسبة لي".
وعن بداية البلوجرانا المميزة هذا الموسم، وفوزه بأول 4 لقاءات في الليجا، قال الدولي البرازيلي: "الهدف الأدنى هو الفوز بكل شيء.. اللعب مع برشلونة يجعل الهدف الرئيسي هو التتويج بجميع الألقاب: الدوري، دوري أبطال أوروبا، الكأس، كأس السوبر".
وختم: "إذا كنت في ناد مثل هذا، ولم تحدد لنفسك هذا الهدف، فأنت في المكان الخطأ". -(وكالات)

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