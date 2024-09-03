لابورتا: قرار رحيل جوندوجان كان رياضيا.. وعلاقتنا مع ريال مدريد سيئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برشلونة - أشاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أمس الثلاثاء بـ"الاحترافية" التي يتمتع بها المدرب هانزي فليك، ووصفه بأنه "مدرب لا يبحث عن الأعذار ويستغل كل ما لديه".
وقال لابورتا: "نحن نطالب فليك بالعمل والاحترافية والعيش بقوة في كل يوم، وأن يقدم لنا كرة قدم تعجبنا. نحن نتفق على كل شيء. إنه يبني الأسس لتحقيق الأهداف، على الرغم من أننا لم نحدد أي أهداف محددة فيما يتعلق بالألقاب".
وشارك رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي في قاعة 1899 لتقييم الأسماء التي تعاقد معها الفريق الكتالوني مؤخرا، مثل فليك، الذي أشاد بثقته في لاعبي أكاديمية لاماسيا، ووصفهم بأنهم "أساس المشروع الرياضي".
وأعلن لابورتا أن ضم داني أولمو كان "أولوية رياضية" للنادي هذا الصيف، وشكر اللاعب على "استعداده" للتوقيع لبرشلونة باعتباره "الخيار الوحيد"، وأكد أنه يضع "آمالا كبيرة" على الصفقة الصيفية الأخرى، المهاجم باو فيكتور، مشيرا إلى أنه "أثبت بالفعل قدرته التهديفية".
وبشأن رحيل لاعب الوسط إلكاي جوندوجان، قال لابورتا إن اللاعب "قرر الرحيل" بعد اجتماعه بفليك و"تقييم وضع الفريق"، حيث يلعب داني أولمو "دورا مشابها"، وأكد أن رحيل الألماني كان "قرارا رياضيا"، على الرغم من أنه اعترف بأن "تأثيره الاقتصادي كان جيدا".
وأضاف: "نظرا لأنه جاء من دون مقابل في البداية، كان من العدل أن يغادر برشلونة إذا أراد الانتقال إلى سيتي دون مقابل أيضا".
وبسؤاله عما إذا كانت إصابات الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج والدانماركي أندرياس كريستنسن هذا الصيف قد غيرت خطط النادي بشأن بيع أي من هؤلاء اللاعبين، أجاب لابورتا بأنهم لم يخططوا لبيعهم، وأضاف أنهم "ما يزال بإمكانهم تقديم مباريات مجيدة لبرشلونة".
وأوضح أن النادي يتوقع عودة دي يونج بعد فترة التوقف الدولي، وأعرب عن أسفه لإصابة فرمين لوبيز أثناء تدريبه مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، ووصفها بأنها "مشكلة في كرة القدم".
كما تجنب رئيس النادي الكتالوني الإجابة عن الأسئلة حول نيكو ويليامز، متذرعا "باحترامه لأتلتيك بلباو" وعدم قدرته على التحدث عن لاعبين من أندية أخرى، لكنه نفى أن يكون الفشل في إتمام الصفقة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الليجا.
وكشف لابورتا أن أربعة أندية أخرى بالإضافة إلى بيتيس كانت مهتمة بضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي هذا الصيف، وأن بعضها أراد شراءه، وأشاد باللاعب البرازيلي ووصفه بأنه "لاعب شاب جيد جدا" وسيكون لديه "فرصة" لإثبات نفسه في بيتيس، متابعا: "نحن سعداء برؤيته يلعب ونأمل أن يثبت جودته".
وبشأن المدافع إريك جارسيا، اعترف بأن "جيرونا وأندية أخرى أرادت ضمه"، لكنه أشار إلى أن فليك "يثق به في الدفاع وفي خط الوسط" بعد إصابة مارك بيرنال لفترة طويلة.
في المقابل، أوضح لابورتا أن ديكو وفليك هما من استبعدا عودة جواو فليكس وجواو كانسيلو إلى النادي هذا الموسم.
وبين لابورتا إن البولندي روبرت ليفاندوفسكي "أكثر حماسًا من أي وقت مضى" هذا الموسم، حيث كان "واحدا من اللاعبين الذين يحتاجون إلى دفعة جديدة"، وأضاف أنه يراه "في حالة بدنية جيدة جدا".
وأشاد الرئيس بالتزام اللاعب البولندي: "عندما سمع أننا بحاجة إلى بذل جهود للوفاء بمتطلبات اللعب المالي النظيف، عرض تعديل عقده. وشكرته، لكني أخبرته أنه ليس ضروريا".
إلى ذلك، أكد لابورتا أن علاقة النادي الكاتالوني غير جيدة الآن مع منافسه التاريخي ريال مدريد، وقال: "العلاقات مع ريال مدريد سيئة للغاية. الطريقة التي استخدموا بها قضية نيجريرا ضدنا غير مقبولة. ليفعلوا ما يريدون، وسنفعل ما نريده".
وأضاف: "ما يزال العمل على السوبر ليج حتى يمكن إطلاقه، إن حقيقة وجوده تجعل اليويفا يتحرك ويوزع 500 مليون يورو إضافية على الأندية".
وعن مدرب الفريق السابق تشافي هرناندبز، قال تشافي: "تشافي شخص أقدره كثيرًا. لقد اعتقدت وزملائي في مجلس الإدارة، أنه كان علينا منح الفريق دفعة جديدة من خلال تغيير المدرب. كان هذا قرار النادي".
وواصل: "لطالما كنت ممتنًا لتشافي. لقد جاء في وقت صعب، وفاز بالدوري وكأس السوبر، لكن العام الماضي لم تسر الأمور بشكل جيد. ما يزال لدي نفس العلاقة معه، وأكن له التقدير. كان علينا أن نقوم بهذه الدفعة. أعتقد أن فليك (المدرب الحالي) لديه المقومات لتقديم هذه الدفعة الجديدة".
وحول الإعداد البدني للفريق، علق لابورتا: "هذا من الممكن أن يشرحه ديكو بشكل أفضل، لكنني رأيت الكثير من القوة، تحدثت مع خوليو توس (المعد البدني)، وقال لي إنه يستخدم أسلوبا مختلفا في العمل، لكنه يعتمد على ديناميكيات الحركة. صحيح أن التدريبات الحالية تصبح أكثر ديناميكية وتركز على تعزيز القوة".
وأردف: "مدربو اللياقة البدنية راضون تماما عن النتائج وهم مقتنعون بالقدرة على تلبية متطلبات المدرب، لأن لدينا مدرب غير راضٍ إذا لم يضغط الفريق حتى الدقيقة الـ90. بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، سألت فليك إذا كان سعيدًا، فأجابني لا، لأن الفريق ضغط فقط حتى الدقيقة الـ70".
وحول تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم، قال لابورتا: "أركز على برشلونة فقط. نحن جيدون وقد بدأنا كما هو مخطط. لقد كانت مباراة الـ 7-0 (أمام بلد الوليد) على مستوى عالٍ. إن اللاعبين يستعيدون مستواهم ونحن متأكدون من أن الأمور ستسير على ما يرام".
واستطرد: "لويس سواريز لاعب استثنائي وشخص لطيف للغاية، لكنه لم يكن هنا عندما أصبحت رئيسًا. إنه يساعدنا ولديه علاقة جيدة مع ديكو والأشخاص في النادي، وكذلك مع أراوخو. أتمنى له التوفيق في حياته الجديدة. إن برشلونة منزله، وسنكون سعداء بوجوده كجزء من الاحتفال بالذكرى الـ125. أرسل له تحياتي من هنا".
وحول هتافات بعض جماهير ضد لابورتا، علق الرئيس: "عادة ما ألتقي بأشخاص يقدمون لي التشجيع والدعم، لكن هناك كل الآراء. أنا قريب من الناس، ودائمًا يطلبون مني لاعبين، لدرجة أننا سنحتاج إلى تغيير الفريق بأكمله.. لكن كلماتي هي الشكر لمن يدعمون والاحترام لمن ينتقدون، وأتمنى أن يكونوا الأقل".
على صعيد آخر، قال البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، إنه فكر فعليا في مغادرة الفريق الكاتالوني، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه له في صيف 2022.
وأكد رافينيا، في تصريحات لإذاعة "كات 1" الكاتالونية: "نعم، فكرت في الرحيل عن برشلونة.. كانت الأشهر الستة الأولى معقدة، بالنسبة لي ولأسرتي".
وأضاف: "بعد كأس العالم تحسنت، وتمكنت من إنهاء الموسم بشكل جيد.. كنت أكثر هدوءا، لكن البداية كانت صعبة للغاية.. كان التكيف مع النادي صعبا بالنسبة لي".
وعن بداية البلوجرانا المميزة هذا الموسم، وفوزه بأول 4 لقاءات في الليجا، قال الدولي البرازيلي: "الهدف الأدنى هو الفوز بكل شيء.. اللعب مع برشلونة يجعل الهدف الرئيسي هو التتويج بجميع الألقاب: الدوري، دوري أبطال أوروبا، الكأس، كأس السوبر".
وختم: "إذا كنت في ناد مثل هذا، ولم تحدد لنفسك هذا الهدف، فأنت في المكان الخطأ". -(وكالات)
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