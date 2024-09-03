خدعة بسيطة لتذكر الأشياء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف أحد علماء كامبريدج عن خدعة بسيطة يمكن تطبيقها عند محاولة تذكر الأشياء التي غالبا ما ننساها بشكل لحظي، كمكان ترك المفاتيح أو سبب دخولنا إلى غرفة ما في المنزل.
وقال جون سيمونز، رئيس مختبر الذاكرة بجامعة كامبريدج، إن المحاولة النشطة لتذكر شيء ما "يمكن أن تمنع الوصول إلى ما نسعى له فعلا".
وينصح بالتفكير في شيء آخر أو إيجاد طريقة للاسترخاء من أجل استرجاع الذكريات.
وفي بودكاست Rosebud، أوضح سيمونز قائلا: "عندما يهدأ الجهد الذي بذلناه لتذكر شيء ما تدريجيا، وربما نفكر في أشياء أخرى أو نهدأ ونسترخي، يمكن استرجاع ما نسعى لتذكره".
وتحدث أيضا عن ظاهرة محاولة تذكر اسم شخص ما، غالبا ما يكون حاضرا في الذاكرة وكأننا على وشك قول الاسم ولكننا نفشل في ذلك، بأنها تتجلى في إحساس شائع جدا نشعر به جميعا من وقت لآخر، مؤكدا أن هذه الذكريات تعود في النهاية عندما نتوقف عن محاولة استرجاعها.RT
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