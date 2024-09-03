Wednesday, 04 September 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خدعة بسيطة لتذكر الأشياء

9/3/2024 3:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف أحد علماء كامبريدج عن خدعة بسيطة يمكن تطبيقها عند محاولة تذكر الأشياء التي غالبا ما ننساها بشكل لحظي، كمكان ترك المفاتيح أو سبب دخولنا إلى غرفة ما في المنزل.
وقال جون سيمونز، رئيس مختبر الذاكرة بجامعة كامبريدج، إن المحاولة النشطة لتذكر شيء ما "يمكن أن تمنع الوصول إلى ما نسعى له فعلا".

وينصح بالتفكير في شيء آخر أو إيجاد طريقة للاسترخاء من أجل استرجاع الذكريات.

وفي بودكاست Rosebud، أوضح سيمونز قائلا: "عندما يهدأ الجهد الذي بذلناه لتذكر شيء ما تدريجيا، وربما نفكر في أشياء أخرى أو نهدأ ونسترخي، يمكن استرجاع ما نسعى لتذكره".

وتحدث أيضا عن ظاهرة محاولة تذكر اسم شخص ما، غالبا ما يكون حاضرا في الذاكرة وكأننا على وشك قول الاسم ولكننا نفشل في ذلك، بأنها تتجلى في إحساس شائع جدا نشعر به جميعا من وقت لآخر، مؤكدا أن هذه الذكريات تعود في النهاية عندما نتوقف عن محاولة استرجاعها.RT

MENAFN03092024000072011014ID1108632480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث