تعرف على فوائد القرنفل تحت اللسان

MENAFN - Alghad Newspaper) القرنفل



القرنفل هو أحد أشهر أنواع التوابل المعروفة منذ القدم، والذي يتميز ببراعم الزهرية الصغيرة ذات اللون البني الداكن، التي تضيف نكهة مميزة للأطعمة والمشروبات، فهو عبارة عن برعم زهرة مجففة لشجرة القرنفل، وهي شجرة استوائية دائمة الخضرة، يتميز بلونه الداكن، طعمه الحار والحلو قليلاً وشكله المميز الذي يشبه مسمار صغير، ومن هنا جاءت تسميته بالقرنفل.



استخدم القرنفل في الطب التقليدي لعلاج مجموعة واسعة من المشاكل الصحية، بفضل تركيبته الكيميائية الغنية بالزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية، لذا يستعمل منذ آلاف السنين لعلاج مشاكل الأسنان، وآلام المعدة، ومشاكل الجهاز التنفسي، وغيرها، ويستخدم على نطاق واسع كتوابل في المطبخ، خاصة في المطبخ الآسيوي والشرق الأوسط، كما يدخل في صناعة العطور بسبب رائحته القوية والمميزة.



يحتوي القرنفل على العديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة، خاصة الزيوت الطيارة مثل الأوجينول، الذي يمنحه رائحته المميزة وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة، الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.



كما يحتوي على كميات صغيرة من فيتامينات مثل فيتامين ك وفيتامين ج، ومعادن مثل المنغنيز والحديد، ويمكن الاستفادة من فوائد القرنفل عن طريق مضغه لتقليل آلام الأسنان وتنشيط النفس، إضافته إلى الطعام والمشروبات، إذ يمكن إضافة القرنفل إلى الشاي، القهوة، والحلويات، فضلا عن استخدام زيت القرنفل للعناية بالبشرة والشعر، وفي تدليك العضلات لتخفيف الآلام.



يعود موطن القرنفل الأصلي إلى جزر الملوك، وهي مجموعة جزر تقع في إندونيسيا، حيث تُعتبر الموطن الأصلي لشجرة القرنفل، وقد اكتسبت هذه الجزر شهرة واسعة في الماضي بسبب احتكارها لتجارة القرنفل، مما جعلها هدفًا للعديد من المستكشفين والتجار، وبفضل قيمته التجارية العالية واستخداماته المتعددة، انتشرت زراعة شجرة القرنفل تدريجياً إلى مناطق أخرى تتمتع بظروف مناخية مشابهة، مثل جنوب الفلبين حيث تنمو شجرة القرنفل بشكل طبيعي في الغابات المطيرة.



تمكن الأوروبيون من نقل شجرة القرنفل إلى تنزانيا ومدغشقر وزراعتها بنجاح، كما انتشرت زراعة القرنفل في أمريكا اللاتينية، وخاصة في المناطق الاستوائية مثل جبال الأنديز والبرازيل، ويرجع ذلك إلىالقيمة التجارية العالية، حيث استخدم كتوابل وعطر ودواء، مما جعله سلعة مرغوبة تجاريًا.



وازداد الطلب على القرنفل في أوروبا وآسيا، مما شجع على زراعته في مناطق جديدة، كما لعب الاستعمار الأوروبي دورًا هامًا في انتشار زراعة القرنفل، إذ قام المستعمرون بنقل الشجرة إلى مستعمراتهم، وحالياً يزرع القرنفل في العديد من البلدان حول العالم، وتُعد إندونيسيا وماليزيا من أكبر الدول المنتجة للقرنفل، ولاتزال تحتفظ جزر الملوك بمكانتها كواحدة من أهم مناطق إنتاجه، ويستخدم في صناعة الأغذية، والعطور، والأدوية، كما يدخل في العديد من الوصفات.



استخدامات القرنفل



1. يستخدم في تتبيل الأطعمة المختلفة، حيث يضفي القرنفل نكهة مميزة على العديد من الأطباق، خاصة اللحوم المشوية، والمرق، والخلطات التوابل.



2. يدخل في تركيب العديد من البهارات المشكلة، مثل بهارات الكاري والمسالا.



3. يستخدم في تحضير المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، ويضيف لها نكهة دافئة ومريحة.



4. يدخل في صناعة الحلويات الشرقية والغربية، مثل الكعك والبسكويت.



5. يضيف القرنفل نكهة مميزة للمخللات والخضروات المخللة.



6. يستخدم لتخفيف آلام الأسنان، ومكافحة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، وتعزيز صحة اللثة.



7. يساعد القرنفل على تحسين الهضم، ويقلل من الانتفاخ والغازات، ويحمي المعدة من القرح.



8. يساعد القرنفل في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.



9. يساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل والربو.



10. يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين الدورة الدموية.



11. يدخل في صناعة العطور بسبب رائحته القوية والمميزة.



12. يستخدم زيت القرنفل في العناية بالبشرة والشعر، وفي تدليك العضلات لتخفيف الآلام.



13. يستخدم زيت القرنفل لطرد الحشرات مثل البعوض والذباب.



هل وضع القرنفل تحت اللسان يخفض الضغط؟



يمكن أن يكون للقرنفل تأثير إيجابي على ضغط الدم، ولكن ليس من المؤكد أنه فعال عند وضعه تحت اللسان، فلا يوجد دليل علمي قوي يدعم فكرة أن وضع القرنفل تحت اللسان يخفض ضغط الدم بشكل مباشر، وعلى الرغم من أنه يحتوي على مركبات قد تكون لها بعض الفوائد الصحية للقلب والدورة الدموية، إلا أن هذه الفوائد لا تعتمد على وضعه تحت اللسان.



ولا ينصح بوضع القرنفل تحت اللسان لاحتوائه على زيوت طيارة قوية، يمكن أن تتسبب في تهيج الأغشية المخاطية للفم والحلق عند وضعها مباشرة تحت اللسان، مما قد يؤدي إلى الشعور بالحرقان، وقد لا يتم امتصاص جميع المواد الفعالة في القرنفل بشكل كافي عند وضعها تحت اللسان، وبالتالي قد لا تحقق الفائدة المرجوة.



ومن الممكن أن يتفاعل القرنفل مع بعض الأدوية، خاصة أدوية سيولة الدم، مما قد يزيد من خطر النزيف، لذا يمكن الاستفاد ة من القرنفل في خفض ضغط الدم من خلال إضافته إلى الطعام والشراب كالشاي، والقهوة، والحلويات، أو استخدامه كزيت عطري في التدليك أو في الاستنشاق، ولكن يجب استشارة مختص قبل استخدامه، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الضروري استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.



فوائد القرنفل



1. تحسين صحة الفم

يلعب القرنفل دوراً فعالاً في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، إذ يعتبر مضادًا طبيعيًا للبكتيريا، مما يجعله فعالًا في مكافحة تسوس الأسنان والتهابات اللثة، ويستخدم لتخفيف آلام الأسنان بشكل جيد، كما أنه يمنح الفم رائحة مثالية، ويمنع انبعاث أي رائحة نفس كريهة.



2. تسهيل الهضم

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من الألياف المفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، إذ تعمل على تسهيل عملية الهضم، تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي يقلل من الانتفاخ والغازات، ويحمي المعدة من الإصابة بالقرح والالتهابات.



3. تقوية جهاز المناعة

بفضل محتوى القرنفل العالي من مضادات الأكسدة، يساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الجذور الحرة المسببة للإصابة بالأمراض والالتهابات المختلفة، مما يقي من خطر الإصابة بالعدوى والفيروسات، كما يعتبر القرنفل فعالًا في مكافحة العديد من أنواع البكتيريا والفطريات والفيروسات، لاحتوائه على مواد مضادة للبكتيريا.



4. تقليل الالتهابات

يمتلك القرنفل خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل والربو، ويحتوي على مركبات مثل الأوجينول، وهو مركب نشط له تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي تساهم في تخفيف الألم المرتبط بالالتهابات، مثل آلام الأسنان والعضلات.



كما أنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تقليل الالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن أن يساهم في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق والسعال.



5. دعم صحة القلب

يساعد القرنفل في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، رفع مستويات الكولسترول الجيد وتحسين الدورة الدموية، مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحمي خلايا القلب من التلف الناجم عن التعرض للشوارد الضارة.



6. تعزيز صحة البشرة

القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في تقليل حب الشباب والالتهابات الجلدية، ويساهم في تنشيط الدورة الدموية في البشرة، مما يحسن مظهرها ويعزز من نضارتها وحيويتها، ويساعد محتواه من مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، كما يمكن أن يكون مفيدًا في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.



7. محاربة السرطان

مضادات الأكسدة في القرنفل مثل الأوجينول يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تسهم في الإصابة بالسرطان، وتساهم خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بنمو الأورام وزيادة فرص الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، يلعب محتواه العالي من مركب الأوجينول النشط في تثبيط نمو الخلايا السرطانية في الجسم.



ماذا يحدث عند بلع حبة قرنفل؟



بلع حبة قرنفل آمن لمعظم الناس ولا يسبب أي أضرار خطيرة، فالقرنفل يستخدم على نطاق واسع كتوابل في الطهي، ويتم بلعه كجزء من الوجبات، وعند بلعه يتحلل في الجهاز الهضمي، ويطلق الزيوت الطيارة والمواد الفعالة الأخرى التي يحتوي عليها، ثم يتم امتصاص بعض هذه المواد الفعالة في مجرى الدم، مما يمنح الجسم الفوائد الصحية المختلفة، وتشمل تحسين الهضم، حيث يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات.



ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، تعزيز صحة الفم عن طريق مكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ويساهم في تحسين صحة القلب عبر خفض مستوى الكوليسترول الضار، ولكن، يجب الانتباه لأن بلع كمية كبيرة من القرنفل في وقت واحد قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل حرقة في المعدة أو الإسهال.



وقد يسبب رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من حساسية تجاه التوابل، ويمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يجب إبلاغ الطبيب عن جميع الأدوية التي تتناولها قبل استخدام القرنفل، كما يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام القرنفل بكميات كبيرة.

